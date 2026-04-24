Hej KMA-samordnare Elnät!
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB / Arbetsmiljöjobb / Eskilstuna
2026-04-24
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB i Eskilstuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bana vägen för den gröna omställningen inom Eskilstuna och Strängnäs? Elektrifieringen är en central del i ett klimatsmart samhälle och därför behöver vi ständigt förstärka våra elnät. Nu letar vi efter en KMA-samordnare som vill vara med och skapa förutsättningar för att vi ska lyckas i vårt uppdrag.
Vi levererar el till både företag och privatkunder i både Eskilstuna och Strängnäs. På projektavdelningen står vi för genomförandet av både stora och mindre projekt, med målet att förstärka vårt elnät. Tillsammans möjliggör vi nyanslutningar och att ser till att redan befintliga kunder upplever minimalt med avbrott. I alla våra projekt ställer vi tydliga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och därför behöver vi nu dig! Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
I rollen är du med från start till mål i våra investeringsprojekt och säkerställer att vi tar fullt ansvar som byggherre inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du rör dig nära produktionen, mellan kontor och fält, och arbetar i en komplex verklighet där vi både köper färdiga entreprenader och samordnade entreprenader. Det ställer höga krav och gör jobbet både viktigt och utvecklande. Du blir också en självklar del av bolagets gemensamma KMA-grupp där du får vara med och bidra till ett enhetligt och framåtlutat arbetssätt.
Du kommer att:
Stötta projektorganisationen i KMA-frågor och säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och interna rutiner.
Följa projekten genom hela livscykeln och bidra i riskbedömningar, arbetsberedningar och uppföljning.
Utreda riskobservationer, tillbud, olyckor och ta fram statistik och förbättringsförslag.
Säkerställa att entreprenörer och leverantörer uppfyller ställda krav.
Ansvara för uppföljning och rapportering av säkerhetsrelaterade uppdrag, där ENIA är ett centralt verktyg
" I ett litet kommunalt elnätsföretag jobbar man nära och gör skillnad för både kunder och ägare. Vårt arbete syftar till att möjliggöra hållbar samhällsutveckling idag och för våra barn" säger Anna-Åsa Hellström, affärsområdeschef elnät
Vi jobbar i en liten organisation med korta beslutsvägar. Hos oss är du en viktig del i vårt bidrag till samhället och har stora möjligheter att påverka våra arbetssätt. Du får lika mycket frihet som ansvar och kan själv planera dina arbetsdag. Den mesta delen av din arbetstid kommer du att vara på kontoret men platsbesök ute i fält förekommer.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi är nyfikna på dig som är van att ta ansvar för KMA-frågorna i vardagen och ser till att arbetet fungerar i praktiken. Struktur och uppföljning är en naturlig del av ditt arbetssätt. I mötet med projekt, produktion och externa parter bidrar du till samsyn och tydlighet, och ser till att det vi kommer överens om också blir gjort. Du har:
Relevant utbildning och flera års erfarenhet av KMA-arbete inom entreprenadverksamhet där du har kunskap om entreprenadjuridik, EBR eller AMA. Har du erfarenhet från elnätsbranschen är det positivt.
Hög språklig nivå i svenska i både kommunikation och dokumentation.
Låter det här som något du vill äga? Då vill vi höra från dig!
Har du frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Hör av dig till Ulf Söderberg, chef för projektavdelningen på 016- 10 61 27 eller ulf.soderberg@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
(org.nr 556935-7501), https://www.esem.se/
Kungsgatan 86 (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Kontakt
rekryteringsspecialist
Malin Medin 016-106100 Jobbnummer
9873110