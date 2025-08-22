Hej Industrielektriker VA!
2025-08-22
Vill du vara med och säkra tillgången till rent vatten för tusentals människor - varje dag, året runt? Vatten är vårt viktigaste livsmedel och grunden för allt liv.
På affärsområde VA ser vi till att invånarna i Eskilstuna och Strängnäs får det vatten de behöver, samtidigt som vi hanterar och renar cirka 20 miljoner kubikmeter spillvatten varje år, vid våra anläggningar i Eskilstuna och i Strängnäs. På avdelningen El & Automation har vi huvudansvaret för alla elarbeten på våra VA-anläggningar och nu letar vi efter nästa vardagshjälte!Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
I takt med att våra kommuner växer ökar också kraven på våra anläggningar. Investeringstakten är hög, och vi står inför en period med omfattande projekt inom både nybyggnation och modernisering. Det innebär att vår avdelning har en nyckelroll i att säkerställa att el- och automationslösningarna är driftsäkra, energieffektiva och framtidssäkrade.
Du ser till att allt fungerar genom att:
- Genomföra elektriska industriinstallationer på våra reningsverk och pumpstationer. Vi arbetar med allt från lågspänningsinstallationer till avancerade styrsystem och programmering.
- Felsöka våra styr och reglersystem och arbeta med förebyggande underhåll.
- Vara med och utveckla nya tekniska lösningar.
Det här är ett varierat arbete som både är tekniskt utmanande och samhällsviktigt. Du får vara med och påverka hur våra anläggningar utvecklas, förbättras där du är med i hela kedjan. Eftersom våra kunder inte vill vara utan vatten, ingår det beredskap i den här rollen.
Utbildning och tidigare erfarenhet
Vi letar efter dig som tycker om samarbete, är noggrann och strukturerad. Du har högt säkerhetstänk och tar ansvar för att leverera utfört arbete med hög kvalitet.
Du har:
- En elektrikerutbildning.
- Kunskaper inom PLC, ABB och Siemens.
- B-körkort.
Ansök redan idag!
Har du några frågor om tjänsten eller bara är nyfiken och vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till Robert Engström, avdelningschef VA el och automation mailto:robert.engstrom@esem.se
Om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi är drygt 600 kollegor som på olika sätt ser till att vardagen fungerar för våra invånare i Eskilstuna och Strängnäs. Tillsammans levererar vi hållbara produkter och trygga tjänster med stor nytta och liten miljöpåverkan. Var med på en hållbar miljöresa där dina idéer är betydelsefulla. Som medarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö är du med och bygger framtiden!
En del av våra tjänster omfattas av säkerhetsprövning där grund för anställning är godkänd säkerhetsprövning. Innan anställningsavtal kan skrivas lämnar alla ett drogtest. I din anställning kan du komma att krigsplaceras. Krigsplacering innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. Om den tjänst som du sökt till berörs i nuläget informeras du under rekryteringsprocessen, observera att förändring kan ske med tiden.
Hos oss börjar du alltid med 6 månaders provanställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/59". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
(org.nr 556935-7501) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
El & Automation Kontakt
Robert Engström 016-106222 Jobbnummer
9470294