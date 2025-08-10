Head of Performance Marketing & Growth Activation
E-commerce Recruit Nordic AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-08-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-commerce Recruit Nordic AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Skara
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Albert
Albert är ett börsnoterat edtech-bolag med huvudkontor i Göteborg. Vi hjälper barn och unga att lyckas i skolan genom digitala läroverktyg och engagerande innehåll. Vår vision är att skapa rättvisa förutsättningar för alla barn att lära sig, oavsett bakgrund. Genom vår app hjälper vi hundratusentals familjer att göra läxhjälp både tillgänglig, engagerande och effektiv. Vi har vuxit snabbt både i Sverige och internationellt och fokuserar nu på att kombinera stark impact med lönsam och hållbar tillväxt.
Om rollen
Som Head of Performance Marketing & Growth Activation har du det övergripande ansvaret för våra betalda kanaler (Meta, Google, TikTok, m.fl.) samt vår aktivering mot lokala marknader. Du driver både volymtillväxt och effektivisering av vår marknadsföring och leder ett mindre men vasst team samt ett externt nätverk av konsulter. Du rapporterar direkt till VD och ingår i ledningsgruppen.
Det här är en roll för dig som är både analytisk och hands-on. Du gillar att bygga strukturer och sätta riktning men tvekar inte heller att justera en kampanj, utmana en funnel eller grotta ner dig i siffror. Du kommer in i en tillväxtfas med stor potential att påverka både resultat och varumärke.
I praktiken innebär det att du:
Leder och utvecklar teamet inom Performance Marketing och lokal aktivering
Äger strategi, exekvering och budget för paid media (Meta, Google, TikTok m.fl.)
Ta fram, ansvara för och följa upp marknadsbudget och forecast-planer i nära samarbete med vår business analyst, ledning och ekonomi
Optimera vår funnel och konverteringsflöden (CRO) för tillväxt, konvertering och LTV, med särskilt fokus på webb. Arbeta tätt tillsammans med web-, data- och produktteamet för att förbättra användarresan och maximera konvertering genom datadriven analys, hypotesdrivet arbete och A/B-testning
Driver skalbara processer för kampanjer, testning, optimering och attribution
Ansvarar för hela funneln, från reach till konvertering och LTV
Arbetar nära produkt, tech, CRM och design för att maximera genomslaget
Följer upp KPI:er, analyserar utfall och rapporterar till VD och styrelse
Koordinerar externa byråer och konsulter vid behov
Håller dig uppdaterad på nya verktyg, AI-lösningar och branschtrenderPubliceringsdatum2025-08-10Profil
Du är en senior och målinriktad marknadsförare med djup förståelse för digital tillväxt. Du har byggt funnels, lett team och ansvarat för större budgetar tidigare men är samtidigt inte främmande för att kavla upp ärmarna och göra jobbet själv. Du kombinerar datadriven analys med kreativt tänk, och vet hur man skapar resultat i en D2C-miljö.
Vi söker dig som har:
Minst 7 års erfarenhet av digital marknadsföring och growth
Operativ och strategisk erfarenhet från D2C eller abonnemangsmodeller
Dokumenterad erfarenhet av att leda team eller andra chefer
Stenkoll på paid social, SEM, funnelstrategi och attribution
Goda kunskaper inom Google Analytics, Meta, TikTok Ads, Looker eller liknande
Vana att arbeta över flera marknader och förståelse för lokal anpassning
Stark analytisk förmåga och ett test- och KPI-drivet arbetssätt
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från edtech, e-learning eller appar
Intresse för barns utveckling, utbildning och pedagogik
Ansökningsprocess & Placering
Tjänsten är baserad på vårt kontor i Göteborg. I vissa fall kan hybrid/distanslösning diskuteras, men vi ser gärna att du är på plats större delen av tiden.
Start sker enligt överenskommelse.
Vi går igenom ansökningar löpande - så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287), https://www.ecommercerecruit.se Jobbnummer
9451514