Havslivräddare sommar 2026
Malmö kommun / Säkerhetspersonalsjobb / Malmö Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Malmö
2025-12-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252892 Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Inför sommarsäsongen 2026 söker vi havslivräddare till Malmö Stads badplatser Scaniabadet och Kalkbrottsjön. Placering sker enligt rullande schema, där arbete vid Kalkbrottsjön sker cirka var tredje vecka.
Arbetet drivs dagligen oavsett väder med badvärdar och havslivräddare hela säsongen, samt med förstärkning under skolornas sommarlov. I arbetet som havslivräddare får du ett viktigt uppdrag där du får möjlighet att göra skillnad för malmöborna, samtidigt som du också får möjlighet att utvecklas och växa i din professionella roll.
I rollen som havslivräddare är ditt fokus främst på säkerhet och bevakning. Du ska vara uppmärksam på din omgivning och undsätta nödställda inom badområdet samt om nödvändigt genomföra första hjälpen-sjukvård och livsuppehållande åtgärder i väntan på räddningstjänsten. Du ska kunna förflytta dig snabbt med utrustning, vilket ställer höga krav på grundläggande fysik.
För att vara aktuell för anställning måste du genomföra ett sim- och dykprov (oavsett förkunskaper) under första eller andra veckan i mars 2026 samt vara tillgänglig för 40 timmar utbildning under en vecka i början av juni (måndag till fredag). Uppstartsmöte sker i början av maj.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en färdig eller pågående gymnasieutbildning. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna simma minst 1000 meter, dyka 3,5 meter under ytan samt bogsera en docka i vatten. Goda kunskaper i svenska språket samt grundläggande kunskaper i engelska är också krav för tjänsten. Har du dessutom kunskaper i fler språk ser vi det som meriterande. Det är också en fördel om du har arbetslivserfarenhet från ett liknande arbete samt om du utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning eller om du har utbildning SLS poollivräddare alternativt SLS havslivräddare.
I arbetet som havslivräddare hos oss blir du en del av en gemenskap, därför är det viktigt att du är en person som trivs med att arbeta med människor och du visar intresse och förståelse för andra. Du har inga problem med att skapa goda relationer till såväl kollegor som medborgare. Som havslivräddare är det viktigt att vara uppmärksam och ta ansvar, därför är det en självklarhet för dig att följa regler och rutiner, liksom att hantera etiska dilemman i enlighet med Malmö stads värderingar.
Malmö stad gör bedömningen att arbetet som havslivräddare inte är lämpligt för någon under 18 år med hänvisning till Arbetsmiljöverkets regler om arbete för ungdomar. Du behöver därför ha fyllt 18 år för att vara aktuell för tjänsten.
Om arbetsplatsen
Vi är idag över 700 anställda på Kommunteknik och omsätter ca 1 miljard. Detta är kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Sommarjobb
Omfattning: Deltid, cirka 60%
Antal tjänster: 12
Tillträde: 15 juni 2025Övrig information
I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Arbetsledare
Samir Zejnullahu samir.zejnullahu@malmo.se 0709-512629 Jobbnummer
9651105