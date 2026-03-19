Hantverkare till Krylbo
Logistik & Distribution i Norden AB / Snickarjobb / Avesta
2026-03-19
Vi erbjuder uthyrning av lokaler och lägenheter i hela Sverige. Uthyrningen avser både kortare och längre tidsperioder. Hyresgästerna är både svenska och internationella. Till vår fastighet i Krylbo söker vi nu en allsidig hantverkare.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av:
• reparationer av golv, fönster, dörrar, väggar och tak,
• grovstädning,
• service och reparation,
• se till att fastigheten håller hög standard även utomhus med röjsåg mm - ta hand om alla ytor utomhus 8700kvm
Arbetet kan komma att innefatta en del tunga lyft, vilket kräver en god fysik hos den anställde.
• Är du händig och kan du arbeta bra i ett team men också självständigt?
• Har du en positiv attityd och tycker du om att arbeta?
• Är du en företagsam person?
Då är det dig vi söker och ser fram emot att höra från dig!
Vi har behov av hantverkare omgående, vilket innebär att omgående tillgänglighet ses som en stor fördel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hantverkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Vansjövägen 4 (visa karta
)
775 96 KRYLBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rental Home Krylbo Jobbnummer
9808585