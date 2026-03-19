Hantverkare till Krylbo

Logistik & Distribution i Norden AB / Snickarjobb / Avesta
2026-03-19


Visa alla snickarjobb i Avesta, Norberg, Hedemora, Fagersta, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Avesta, Stockholm, Norrtälje, Tyresö, Ljusdal eller i hela Sverige

Vi erbjuder uthyrning av lokaler och lägenheter i hela Sverige. Uthyrningen avser både kortare och längre tidsperioder. Hyresgästerna är både svenska och internationella. Till vår fastighet i Krylbo söker vi nu en allsidig hantverkare.

Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av:
• reparationer av golv, fönster, dörrar, väggar och tak,
• grovstädning,
• service och reparation,
• se till att fastigheten håller hög standard även utomhus med röjsåg mm - ta hand om alla ytor utomhus 8700kvm

Arbetet kan komma att innefatta en del tunga lyft, vilket kräver en god fysik hos den anställde.

• Är du händig och kan du arbeta bra i ett team men också självständigt?
• Har du en positiv attityd och tycker du om att arbeta?
• Är du en företagsam person?

Då är det dig vi söker och ser fram emot att höra från dig!
Vi har behov av hantverkare omgående, vilket innebär att omgående tillgänglighet ses som en stor fördel.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: application@billebro.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hantverkare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
Vansjövägen 4 (visa karta)
775 96  KRYLBO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Rental Home Krylbo

Jobbnummer
9808585

Prenumerera på jobb från Logistik & Distribution i Norden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB: