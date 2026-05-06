Handledare till Rusta och Matcha
2026-05-06
Vill du ha ett arbete där du varje dag gör verklig skillnad för människor och samtidigt bygger relationer med företag och arbetsgivare? Då kan rollen som Handledare inom Rusta och Matcha hos Montico i Älmhult vara rätt för dig.
Hos oss får du möjlighet att stötta arbetssökande individer vidare till jobb eller utbildning - och bidra till både individens utveckling och det lokala näringslivet. Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och driven handledare till vår verksamhet inom Rusta och Matcha i Älmhult.
I rollen coachar, vägleder och motiverar du deltagare mot arbete eller studier. Du arbetar nära både individer och arbetsgivare, vilket gör tjänsten varierande, social och utvecklande. Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Coacha deltagare individuellt och i grupp
Kartlägga kompetenser, mål och möjligheter
Matcha kandidater mot lediga tjänster
Skapa och utveckla företagskontakter i närområdet
Samverka med Arbetsförmedlingen och andra aktörer
Dokumentera insatser och följa upp resultat
Vi söker dig som
Har en relevant utbildning som uppfyller Arbetsförmedlingens krav
Alternativ 1: Högskoleutbildning om minst 180 hp samt två års arbetslivserfarenhet, eller
Alternativ 2: Minst ett års eftergymnasiala studier kombinerat med tre års relevant erfarenhet inom exempelvis rekrytering, vägledning eller arbetsmarknadsfrågor
Vi tror att du har:
Erfarenhet av coachning, vägledning, rekrytering, HR eller försäljning
Ett naturligt driv och affärsmässigt tänk
God kommunikativ förmåga
Lokalkännedom och nätverk i Älmhult med omnejd är meriterande
God administrativ förmåga och vana av digitala system
Omfattning: Heltid med start enligt överenskommelse
Placering: Älmhult, inom affärsområdet Matchningstjänster
Lön: Individuell lönesättning enligt Monticos riktlinjer
Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på Montico här: https://www.montico.se/om-oss/jobba-med-oss/ Så ansöker du
