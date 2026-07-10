Handledare till Karriärvägledning Mora
AB Ability coaching / Personaltjänstemannajobb / Mora Visa alla personaltjänstemannajobb i Mora
2026-07-10
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Vi söker nu en handledare på deltid/heltid till Mora för att stödja oss i att utföra tjänsten "Karriärvägledning" på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Är du en engagerad handledare då står Ability redo att samarbeta med just dig för att skapa en bättre värld!
Som handledare i tjänsten karriärvägledning hjälper vi deltagare att utforska yrken. Handledare och en studie- och yrkesvägledare tillsammans med deltagare kartlägger deltagarens styrkor, erfarenheter och kompetenser och under tjänstens gång arbetas en tydlig karriärplan fram till deltagaren.
Som vår kollega kommer du att arbeta nära Abilitys erfarna ledare och kollegor för att skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö. Du ges möjligheten att utvecklas och nå en hög kompetensnivå inom tjänsten och du kommer att ingå i ett omfattande nätverk som sträcker sig över hela landet.Personliga egenskaper
Målinriktad
Strukturerad
Kommunikativ
Driven
Vi söker dig som kan vägleda och matcha, är nyskapande och har ett stort driv!
För att arbeta som handledare måste du uppfylla nedanstående krav:
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat samt
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
arbetsledning med personalansvar
rekrytering / omställningsarbete för arbetssökande
studie- och yrkesvägledning
handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
arbete med social- och gruppsykologikarriärvägledning
Är du intresserad av tjänsten och vill veta mer?
Hör av dig till
Jelena Maric
073-994 72 78jelena.maric@ability.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Ability Coaching
(org.nr 556776-0904)
Kyrkogatan 27 (visa karta
)
792 30 MORA Kontakt
Rekryterare
Jelena Maric jelena.maric@ability.se Jobbnummer
9999225