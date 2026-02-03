Handledare sökes till Ljungby
Montico HR Partner AB / Personaltjänstemannajobb / Ljungby Visa alla personaltjänstemannajobb i Ljungby
2026-02-03
Om tjänsten
Vi söker en relationsskapande och resultatinriktad handledare till vårt team i Ljungby! Som handledare får du möjlighet att arbeta tillsammans med människor som vill utvecklas, växa och nå sina mål. Ditt uppdrag blir att vägleda, motivera och stötta deltagarna i deras vardag och utveckling, både individuellt och i grupp.Dina arbetsuppgifter
• Vägleda och coacha deltagare i deras personliga och yrkesmässiga utveckling
• Planera och genomföra aktiviteter, workshops och samtal
• Bygga och utveckla ett gediget kontaktnät med arbetsgivare i Ljungby med omnejd
• Samverka med kollegor samt externa aktörer för att skapa bästa möjliga stöd
• Följa upp och dokumentera enligt gällande riktlinjer och bidra till verksamhetens måluppfyllelse
Vi söker dig som
• Har relevant utbildning som uppfyller krav enligt arbetsförmedlingens regelverk.
Alt 1: Högskoleutbildning 180 hp + 2 års arbetslivserfarenhet eller
Alt 2: 1 års eftergymnasiala studier + tre års relevant erfarenhet från rekrytering, vägledning, arbetsmarknad m.m.
• Har eller kan skapa ett starkt arbetsgivarnätverk
• Är väl insatt i de reguljära utbildningssystemen
• Är inspirerande, driven, lyhörd, affärsmässig och har god kommunikativ förmåga
• Kan arbeta självständigt men också bidra till ett gott samarbete i teamet
• Har mycket god svenska i tal och skrift, andra språk är meriterande
Omfattning: Heltid/deltid med tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Ljungby, Affärsområdet Matchningstjänster
Lön: Individuell lönesättning enligt Monticos lönepolicy
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss på Montico: https://www.montico.se/om-oss/jobba-med-oss/ Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
