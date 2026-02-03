Handledare sökes till Ljungby

Montico HR Partner AB / Personaltjänstemannajobb / Ljungby
2026-02-03


Visa alla personaltjänstemannajobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-03

Om tjänsten
Vi söker en relationsskapande och resultatinriktad handledare till vårt team i Ljungby! Som handledare får du möjlighet att arbeta tillsammans med människor som vill utvecklas, växa och nå sina mål. Ditt uppdrag blir att vägleda, motivera och stötta deltagarna i deras vardag och utveckling, både individuellt och i grupp.

Dina arbetsuppgifter
• Vägleda och coacha deltagare i deras personliga och yrkesmässiga utveckling
• Planera och genomföra aktiviteter, workshops och samtal
• Bygga och utveckla ett gediget kontaktnät med arbetsgivare i Ljungby med omnejd
• Samverka med kollegor samt externa aktörer för att skapa bästa möjliga stöd
• Följa upp och dokumentera enligt gällande riktlinjer och bidra till verksamhetens måluppfyllelse

Vi söker dig som
• Har relevant utbildning som uppfyller krav enligt arbetsförmedlingens regelverk.
Alt 1: Högskoleutbildning 180 hp + 2 års arbetslivserfarenhet eller
Alt 2: 1 års eftergymnasiala studier + tre års relevant erfarenhet från rekrytering, vägledning, arbetsmarknad m.m.
• Har eller kan skapa ett starkt arbetsgivarnätverk
• Är väl insatt i de reguljära utbildningssystemen
• Är inspirerande, driven, lyhörd, affärsmässig och har god kommunikativ förmåga
• Kan arbeta självständigt men också bidra till ett gott samarbete i teamet
• Har mycket god svenska i tal och skrift, andra språk är meriterande

Omfattning: Heltid/deltid med tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Ljungby, Affärsområdet Matchningstjänster
Lön: Individuell lönesättning enligt Monticos lönepolicy
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss på Montico: https://www.montico.se/om-oss/jobba-med-oss/

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11131".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Arbetsplats
Montico AB

Kontakt
Eva Johansson
eva.johansson@montico.se

Jobbnummer
9721119

Prenumerera på jobb från Montico HR Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Montico HR Partner AB: