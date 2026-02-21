Handledare/servicemedarbetare Kågebadet
2026-02-21
Serviceinriktade handledare på Kågebadet sökes!
Kågebadets vänner kommer att driva badet även under 2026. Vi har ca 5000 badgäster som besöker badet varje år.
Vi söker nu 2-3 serviceinriktade handledare som kommer att såväl jobba praktiskt med alla förekommande uppgifter såsom, poolskötsel, kassa, städning, varubeställningar och mottagning av varor, handledning av ferieanställda mm.
Du som söker måste ha fyllt 18 år, vara simkunnig och får gärna ha tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter men det är inget krav.
Som person är det bra om du är serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann. Är du dessutom en händig person så är detta ett plus då det ofta dyker upp små projekt under sommaren som behöver hanteras.
I kiosken jobbar vi med Paypal till försäljning av glass, dryck, godis och enklare mat såsom korv och Panpizza.
Känner du att det vore kul att testa på detta i sommar så skickar du din ansökan med ett personligt brev och CV till info.kagebadet@gmail.com.com
senast 24/5/2026
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: info.kagebadet@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kågebadets Vänner
Holmforsvägen 7
934 31 KÅGE
Kågebadet
