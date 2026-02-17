Handledare på internatet/lärarassistent Karolinaskolan
2026-02-17
Mitt i Skåne, i naturskönt läge med skog och vatten runt knuten, ligger Fogdaröd, en icke vinstdrivande förening som har en hundraårig tradition bakom sig och som utvecklat hög kvalitet i att möta och stödja varje enskild individ att använda och utveckla sina resurser.
Fogdaröd driver Karolinaskolan sedan 25 år tillbaka, ett naturbruksgymnasium med trädgårdsinriktning, speciellt utformat för ungdomar som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom högfungerande autism och ADHD. Skolan har 40 elever totalt och bygger på en helhetslösning med internat.
Vill du arbeta nära ungdomar i denna naturnära miljö och vara en viktig vuxen i deras vardag? Vi söker ny personal med erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har behov av särskilt stöd i skolan samt efter skoltid, på internatet.
Ditt arbetsfält omfattar internat och skola. Du följer ungdomarna under delar av skoldagen och arbetar som lärarassistent i teoretiska ämnen och/eller i det praktiska trädgårdsarbetet i skolan. Efter skoldagen arbetar du med att stötta och guida ungdomarna i vardagen på internatet - i det praktiska, såsom städ och tvätt, såväl som i det sociala samspelet och ungdomarnas personliga utveckling. Du är med och skapar förutsättningar för en meningsfull fritid. Mentorskap med motiverande och tydliggörande samtal samt dokumentation är en viktig del av arbetet på internatet.
Arbetstiden är förlagd på schema måndag till fredag och kan vara fördelat på dag, kväll och kan även innebära sovande natt.
Tjänsten är ett vikariat, med möjlighet till förlängning. Vid förlängning övergår anställningen till uppehållstjänst, som följer skolans läsår.
Minst 75% tjänstgöringsgrad. Tillträde snarast.
Du bör ha eftergymnasial utbildning såsom t ex
- Behandlingspedagog
- Socialpedagog
- Lärarassistent
- Fritidsledare
eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kunskap, intresse och erfarenhet gällande högfungerande ungdomar med NPF är önskvärt. Vi vill ha med dig i vårt team om du som person är lyhörd, anpassningsbar, nyfiken, strukturerad och engagerad. Samverkan och samarbete är självklart för dig - med kollegor, familjer och uppdragsgivare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: camilla.malmqvist@fogdarod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Handledare internat". Arbetsgivare Fören Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för.
, http://karolinaskolan.se
Norra Fogdarödsvägen 8 (visa karta
)
243 93 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fogdaröd omsorg, vård och skola Kontakt
Internatföreståndare
Camilla Malmqvist camilla.malmqvist@fogdarod.se 0413559826 Jobbnummer
9748041