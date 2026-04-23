Handledare och jobbmatchare inom Rusta och matcha
Jobbklar Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Örebro
2026-04-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbklar Sverige AB i Örebro
, Västerås
, Haninge
, Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Vi söker sommarvikarier med goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren. Verksamheten växer, och som en av länets ledande leverantörer inom Rusta och matcha ser vi en stor sannolikhet av ett långsiktigt behov.
Jobbklar arbetar med Arbetsförmedlingens insats Rusta och matcha. Vi söker nu handledare som vill vara med på vår fortsatta resa där vi hjälper arbetssökande in på arbetsmarknaden
Våra tjänster består bl.a. utav matchning av arbetssökande mot arbete, stöd till arbetssökande, rekrytering, omställning, coachning och arbetsmarknadstjänster. Vi levererar helhetslösningar inom arbetsmarknad.
Vi på Jobbklar har vid flera tillfällen blivit utnämnda till Gasell av tidningen Dagens industri då vi är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag som skapar jobb för människor, driver tillväxt för Sverige och inspirerar andra.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten handlar om att du ska stå för det löpande arbetet med deltagare som söker jobb inom våra arbetsmarknadstjänster. Du kommer handleda flera personer under samma period, dokumentera i system, stötta dem i deras jobbsökande och matcha dem mot arbetsmarknaden. Detta kommer du göra i både enskilda samtal med deltagare och i grupp, bl.a. genom att hålla seminarier och föreläsningar. Deltagare tar del av de tjänster som ni tillsammans planerar att de behöver för att komma ut i arbete, vilket du samordnar. Om deltagare bedöms behöva genomgå utbildning inför arbete hjälper du deltagaren till detta.
KRAV:
För att arbeta som handledare måste du uppfylla alternativ 1 eller alternativ 2 gällande både erfarenhet och utbildning.
ALTERNATIV 1:
Högskoleutbildning som lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system).
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
ALTERNATIV 2:
Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Minst tre års arbetslivserfarenhet under de fem senaste åren i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
OBS! Intyg på rätt utbildning och erfarenhet kommer krävas i urvalsprocessen och skickas in i samband med ansökan.
Ansökan görs via: https://jobbklar.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbklar Sverige AB
(org.nr 556270-1630) Arbetsplats
Jobbklar Örebro Jobbnummer
9870998