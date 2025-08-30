Handledare Jobbmatchare
2025-08-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
Vi söker en Handledare till Rusta och Matcha med hjärta och resultatdriv !
Är du en person som kombinerar emotionell intelligens med resultatinriktad energi?
Brinner du för att se människor växa och nå sina mål och samtidigt tävlar mot dig själv för att skapa de bästa resultaten?
Om tjänsten
Som handledare hos oss blir du en del av ett team som präglas av högt tempo, glädje och engagemang. Du arbetar nära våra deltagare och inspirerar dem att hitta sin väg till arbetsmarknaden eller utbildning.
Arbetet innebär att du:
Möter deltagare med empati, respekt och på djupet du ser människan bakom CV:t.
Bygger starka relationer med arbetsgivare och driver arbetsgivarspåret med energi och tävlingsinstinkt.
Coachar deltagarna genom samtal, motivation och struktur för att de ska våga ta nästa steg.
Arbetar målinriktat och följer upp resultat du triggas av att se både deltagarna och dig själv lyckas.
Vi söker dig som
Har en naturlig emotionell intelligens du förstår och möter människor på deras nivå.
Är driven, tävlingsinriktad och resultatorienterad.
Har en positiv energi och smittande glädje som får både deltagare och kollegor att växa.
Kan kombinera hård struktur med mjuk empati.
Har tidigare erfarenhet av coachning, arbetsmarknadsinsatser, rekrytering eller liknande.
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi firar framgångar och pushar varandra att bli bättre varje dag.
En roll där du får använda både ditt hjärta och din tävlingsinstinkt.
Möjlighet att utvecklas i ett företag som sätter deltagarnas framgång i centrum.
Vad du får hos mig som chef ?
En chef som är närvarande, engagerad och resultatinriktad, men också ser människan bakom prestationerna.
En arbetsmiljö där vi firar framgångar tillsammans och där det är högt i tak.
En roll där du får utvecklas, utmanas och vinna varje dag.
Är du redo att vara med på resan och skapa vinnare varje dag?
Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Detta är ett heltidsjobb.
Jobblink Sweden AB
(org.nr 559007-2830) Jobbnummer
9483930