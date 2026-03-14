Handledare/coach
2026-03-14
Är du en självgående, driven och engagerad person som brinner för att hjälpa andra? Har du erfarenhet av jobbmatchning och vill göra skillnad för arbetssökande? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Om tjänsten: Vi söker en handledare för uppdraget Rusta och Matcha till vårt kontor i Järfälla. Tjänsten är på 50% och innebär ett ansvarsfullt och varierande arbete där du kommer att stötta arbetssökande i deras väg mot arbete eller utbildning.

Arbetsuppgifter
Coachning och stöd av arbetssökande för att stärka deras möjlighet att hitta arbete eller utbildning.
Genomföra individuella samtal och skapa anpassade handlingsplaner.
Stötta och vägleda deltagare genom hela processer för att nå deras yrkesmål.
Arbeta nära andra kollegor och samarbetspartners för att säkerställa ett effektivt resultat.
Vi söker dig som:
Är självgående, driven och engagerad i andra människors utveckling.
Har erfarenhet av jobbmatchning och relationsskapande.
Är van vid att arbeta med människor och har god kommunikativ förmåga.
Har ett stort intresse för att hjälpa människor att nå sina mål och potential.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: info@intermatch.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverige Intermatch AB
(org.nr 559079-0910)
Måsholmstorget 3 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Jobbnummer
9797982