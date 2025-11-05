Handläggare vid avdelningschefernas kansli
2025-11-05
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Är du en strukturerad och ansvarstagande person som trivs i en samverkande och koordinerande roll? Avdelningschefernas kansli på Ekobrottsmyndigheten söker nu dig som är i början av din statliga karriär och har ett stort intresse för brottsbekämpning, särskilt av ekonomisk brottslighet. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsuppgifter I rollen som handläggare på avdelningschefernas kansli kommer du att arbeta med stöd och samordning i olika övergripande frågor ofta kopplade till planering, uppföljning och utveckling av kammarverksamheten. I arbetet ingår bland annat att ta fram planerings- och beslutsunderlag, olika sammanställningar och utgöra administrativt stöd till de utvecklingsansvariga medarbetarna vid kansliet. En del av arbetsuppgifterna är att vara kansliets redaktör för intranätet. De frågeställningar som handläggs på kansliet är mycket varierande och spänner över ett brett område.
Arbetsplats Vid avdelningschefernas kansli finns medarbetare med olika bakgrund och kompetens. Samtliga yrkesgrupper som finns representerade på Ekobrottsmyndighetens elva kammare finns också representerade på kansliet.
Avdelningschefernas kansli har det övergripande ansvaret för utrednings- och lagföringsverksamheten på Ekobrottsmyndigheten. Kansliet är indelat i tre avdelningar och inom respektive avdelning finns en avdelningschef, som under generaldirektören ansvar för den övergripande styrningen och ledningen av kammarverksamheten. Avdelningscheferna har också det övergripande ansvaret för att effektivitet, enhetlighet och rättssäkerhet iakttas samt att utveckling sker inom kammarverksamheten. Kansliet samverkar också i olika frågor med enheterna på myndighetens huvudkontor. Avdelningschefernas kansli har bland annat ansvar även för myndighetens internationella arbete och skyddet för EU:s finansiella intressAvdelningscheferna ingår i myndighetens ledningsgrupp.
Kansliets huvudort är Stockholm med medarbetare som är placerade på olika verksamhetsorter och den medarbetare vi söker nu kommer ha Stockholm som placeringsort. Kansliet består idag av 14 medarbetare, varav åtta i huvudsak arbetar med utvecklingsfrågor.
Vi söker dig som har: akademisk examen med inriktning mot statsvetenskap, kriminologi eller juridik, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
minst ett års erfarenhet av arbete med utredning, handläggning eller motsvarande inom statlig myndighet
goda kunskaper om den statliga förvaltningen
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
erfarenhet av arbete vid brottsbekämpande myndighet
erfarenhet av samverkan inom och utanför den egna organisationen.
Det är meriterande om du utöver ovan även har: När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och skapa goda arbetsrelationer. Du har en god förmåga att strukturera information och se saker ur ett helhetsperspektiv. Du är ansvarstagande och van vid att självständigt driva ditt arbete framåt och du har en god förmåga att se vad som behöver göras och sedan få det att hända. Du är utvecklingsinriktad och lösningsorienterad och du är pedagogisk och tydlig i din kommunikation.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschefen Annette Olsson, tfn 010- 562 95 50.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, 010-562 92 23, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten arbetar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Personlig hälsa värdesätts och uppmuntras och det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 26 november 2025 . I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi kan komma att använda arbetsprov och/eller test i den här rekryteringsprocessen.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer EBM2025-1334 via brev till adressen Hantverkargatan 15, Box 22098, 104 22 Stockholm.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979), http://www.ekobrottsmyndigheten.se Jobbnummer
9589095