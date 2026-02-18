Handläggare Transportbidraget
Tillväxtverket / Administratörsjobb / Arjeplog Visa alla administratörsjobb i Arjeplog
2026-02-18
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxtverket i Arjeplog
, Luleå
, Östersund
, Gävle
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du bidra till konkurrenskraftiga företag i hela landet? Är du kvalitetsmedveten och brinner för service? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansvara för transportbidrag. Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi söker nu en handläggare företag som vill arbeta med regionalpolitiska företagsstöd. Arbetet innebär främst beredning och beslut rörande ansökningar om transportbidrag. I arbetet ingår företagsbesök och andra kontakter med både företag och myndigheter. Arbetet utförs självständigt men i nära samarbete med resten av transportbidragsteamet och andra delar av myndigheten. På sikt kan även andra arbetsuppgifter på Tillväxtverket förekomma ex. Uppföljnings- och utvärderingsarbete samt att medverka i olika samverkansgrupper inom Tillväxtverket.
Ditt tjänstgöringsställe är Arjeplog och resor ingår i arbetet.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning
• Relevant arbetslivserfarenhet från till exempel kommun, myndighet eller företag med frågor som rör exempelvis ekonomi, näringslivsfrågor, regional utveckling eller handläggning inom relevant område.
• Kunskap och erfarenhet av att hantera digitala verktyg och att kunna arbeta i digitala miljöer
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• Vana av att driva egna arbetsuppgifter eller projekt
• Körkort B
Följande är meriterande:
• Utbildning från högskola eller universitet
• Erfarenhet av att handläggning
• Kunskaper om företagsstöd
• Erfarenhet att kunna sätta sig in i och tolka regelverk för att kunna genomföra uppdrag
• Kunskaper om logistik, transportsystem
Som person söker vi dig som är resultatorienterad och van att arbeta självständigt utifrån satta mål. Vidare har du god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är även bra på att hitta lösningar inom givna ramar och stimuleras av att skapa och underhålla kontakter med näringsliv och offentliga aktörer samt trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 11 mars
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Annika Rosing, tfn 08-681 92 92. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Sara Påhlsson, tfn 08-681 94 62.
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st@tillvaxtverket.se
, 08 681 92 37
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), http://www.tillvaxtverket.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9749342