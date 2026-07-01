Handläggare till statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vi söker nu en handläggare till en statlig myndighet i Malmö. I rollen arbetar du med att hantera inkommande frågor och ärenden via telefon och e-post samt ge information och vägledning till kunder. Arbetet omfattar både kundkontakt och administrativ handläggning, där du ansvarar för att registrera, dokumentera och följa upp ärenden i verksamhetens system. Du har löpande kontakt med både interna och externa parter och bidrar till en välfungerande hantering av verksamhetens ärenden.
I tjänsten kan följande arbetsuppgifter förekomma:
• Självständigt arbete utifrån riktlinjer och praxis
• Utarbeta förslag, exempelvis beslutsunderlag
• Planera och följa upp ärenden
• Utreda, granska och handlägga ärenden, samt fatta beslut i enklare ärenden
• Avrapportera utredningsresultat och ge förslag på beslut
• Analysera och utvärdera arbetsuppgifter och projekt
• Arbete av utredande och/eller samordnande karaktär
• Genomföra och följa upp aktiviteter
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Handläggare är ett konsultuppdrag på heltid med start vecka 34 och det beräknas pågå till vecka 40. Arbetet är i huvudsak förlagt till myndighetens kontor i Malmö. Det finns möjlighet till visst distansarbete enligt överenskommelse
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område och minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av förvaltningsrättslig handläggning i offentlig sektor.
• Erfarenhet av kundsupport via telefoni och mejl, med god förmåga att möta kundens behov och lösa ärenden effektivt.
• Erfarenhet av diarieföring och arkivering, både digitalt och fysiskt.
• Erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 eller andra digitala ärendehanteringssystem/kundsystem.
• Erfarenhet av eller god förståelse för bibliotekssektorn.
• Viss erfarenhet av receptionsarbete.
Om dig:
För att lyckas i rollen tror vi att du är serviceinriktad och lösningsorienterad med ett professionellt bemötande i kundkontakter. Du arbetar strukturerat och självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att driva dem framåt på ett effektivt sätt.
Du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter, system och arbetssätt samt är flexibel när förutsättningarna förändras. Vidare är du initiativtagande och problemlösande med förmåga att snabbt hitta lösningar när behov uppstår. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-07-08.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9988025