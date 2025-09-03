Handläggare till säkerhetsavdelningen
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en handläggare med inriktning på utbildning till säkerhetsavdelningen på Riksdagsförvaltningen. Arbetet innebär främst att du utvecklar, utbildar och övar personal inom de operativa enheterna på säkerhetsavdelningen.
I din roll som handläggare på säkerhetsavdelningen kommer du att hantera ärenden som är kopplade till vår skyddsvaktsorganisation, med särskilt fokus på förmågehöjande utbildning. Du kommer också att delta i inköp och upphandlingar samt leda olika säkerhetshöjande projekt.
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera utbildningar och aktivt arbeta med verksamhetsutveckling både för utbildning generellt och inom specifika kunskapsområden. Du kommer även att bidra till intern utveckling, fortbildning och kunskapsöverföring för övriga utbildare på de operativa enheterna inom säkerhetsavdelningen.Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom ett för tjänsten relevant område, t.ex. juridik eller säkerhet, eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig.
• Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete inom skyddsvärd verksamhet.
• Certifierad polkon-utbildare.
• Dokumenterad erfarenhet som utbildare eller instruktör som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av
• utbildning inom polkon-områden
• utbildning av civila skyddsvakter
• arbete inom den offentliga sektorn eller en politiskt styrd verksamhet
• systemförvaltning och projektledning
• arbete med teknisk övervakning
• arbete med skyddet av den centrala statsledningen.
Vi söker en medarbetare som har lätt för att ta in nya perspektiv och idéer och som får energi av att utbilda och utveckla andra. Du är den ödmjuka kollegan som har viljan att ingå i en driven och utvecklande grupp, där gruppens framgångar värderas högre än individuella prestationer.
Vi förutsätter att du har ett genuint intresse av att utbilda, tycker om att vara närvarande i den dagliga verksamheten och har ett pedagogiskt, coachande och ödmjukt förhållningssätt som skapar engagemang bland deltagarna.
Då du kommer att ha ett stort eget ansvar i olika delar av gruppens uppdrag förutsätter vi att du är självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande. Vi ser även att du är målmedveten, flexibel i ditt arbetssätt och van vid att organisera ditt arbete för bästa resultat.
Eftersom du kommer att samverka internt och externt med andra organisationer krävs en god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta långsiktigt såväl som med att lösa uppgifter under knappa tidsförhållanden. Anställningen kräver att du har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Riksdagsförvaltningen lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Anställningen kan dessutom komma att omfattas av krigsplacering. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Anställningsformen är tillsvidareanställning. Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning. Under provanställningen kan du komma att genomgå lämplighetstester.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar.
