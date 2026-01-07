Handläggare säkerhetsskydd | Jefferson Wells | Västerås
Är du erfaren inom säkerhetsskydd och personalsäkerhet och söker ett spännande konsultuppdrag? Vi på Jefferson Wells söker nu en Handläggare säkerhetsskydd för ett uppdrag hos vår kund i Västerås. Vill du bidra med din kompetens inom säkerhetsprövningar och administration kopplat till säkerhetsskydd? Då är detta rollen för dig - varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Västerås
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 3 månader med möjlighet till förlängning
Anställning: Konsultanställd hos Jefferson Wells
Om jobbet som Handläggare säkerhetsskydd
Som Handläggare säkerhetsskydd hos Jefferson Wells, ute hos vår kund i Västerås, blir du en del av säkerhetsskyddsfunktionen tillsammans med en säkerhetsskyddsstrateg och säkerhetsskyddschef. Din huvudsakliga uppgift är att handlägga säkerhetsprövningar och administrera processer kopplade till personalsäkerhet.
I rollen ingår bland annat:
* Löpande medarbetarkontakt och inhämtning av uppgifter.
* Beställningsförfarande i webportal för säkerhetsprövningar.
* Sammanställning av dokumentation för utvärdering.
* Administration av framställan av registerkontroll mot kund.
* Utföra avslutande säkerhetssamtal och dokumentera dessa.
* Administrera avslut av personal i säkerhetsklassificerade projekt.'
Beroende på din kompetens kan du även bidra med:
* Utvärdering av lämplighet för placering i säkerhetsklass.
* Delta i utvecklingsarbete, exempelvis digitaliseringsprojekt för säkerhetsprövningsprocessen.
* Kundkontakter i uppföljning och kontrollärenden.
* Koordinering och uppföljning av utbildningskrav samt rapportering till kund.
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av säkerhetsskydd och personalsäkerhet och som trivs med att arbeta strukturerat och självständigt. Du har en god administrativ förmåga och är van vid att dokumentera och kommunicera på både svenska och engelska. Observera att rollen kräver att du kan arbeta på plats på företagets kontor 100%.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Minst 1 års erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd kopplat till personalsäkerhet eller motsvarande.
* Praktisk förståelse för personalsäkerhetsprocessen ur ett säkerhetsskyddsperspektiv.
* Förmåga att kommunicera och dokumentera på svenska och engelska.
Meriterande:
* Eftergymnasial utbildning inom säkerhet, juridik eller motsvarande.
* Erfarenhet av säkerhetsskyddade upphandlingar och säkerhetsskyddsavtal.
* Kunskap om IT-säkerhetskrav, informationssäkerhet och fysiskt skydd.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan krav på medborgarskap förekomma.
Om Jefferson Wells
