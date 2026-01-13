Handläggare resursfördelning
Haninge Kommun / Administratörsjobb / Haninge Visa alla administratörsjobb i Haninge
2026-01-13
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker dig som har erfarenhet av resursfördelning inom kommunal förvaltning och som vill bidra till att skapa en modern, rättssäker och serviceinriktad utbildningsadministration.
Som handläggare resursfördelning blir du en del av teamet Ekonomi och resursfördelning inom enheten Stöd och service - ett team som består av sex medarbetare med stort ansvar och hög kompetens, varav en fungerar som team- och processledare.
Enheten för stöd och service är nyinrättad från och med 2026-01-01 och vi är mitt i en förändring, från en hierarkisk linjeorganisation till en modern och processtyrd matrisorganisation med mycket hög servicenivå gentemot chefer, verksamheter och invånare. Inom enheten är vi en enhetschef och 24 medarbetare - 13 handläggare, tre utredare, en jurist, en säkerhetsspecialist och sex systemförvaltare. Enheten ansvarar för att utveckla de centrala stöd- och serviceprocesserna gentemot chefer, förskolor, skolor, enheter, invånare och fristående förskolor och skolor. Våra intressenter har vi inom utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen med gymnasium, komvux, KAA och Arbetsmarknadscenter.
Ditt uppdrag
I rollen får du en central funktion i arbetet med att säkerställa korrekta och transparenta ekonomiska flöden kopplade till barn och elever, oavsett skolform eller huvudman. Du kommer i huvudsak arbeta med:
- Interkommunala ersättningar förskola och grundskola
- Fakturahantering
- Registreringar i elevregistret
- Uppföljning av avtal och överenskommelser
- Omvärldsbevakning inom området
- I viss mån kommer du även vara delaktig i processen för skolplaceringar
Du arbetar nära andra funktioner och bidrar till att våra processer är effektiva, rättssäkra och anpassade till verksamheternas behov.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet av arbete med interkommunala ersättningar och övriga arbetsuppgifter inom kommunal förvaltning. Det kommer vara väldigt viktigt att du har goda datakunskaper med en digital mognad och intresse för digital utveckling.
För att lyckas i rollen och kunna bidra till den spännande och utvecklande förändringsresa vi är på, kommer dina personliga egenskaper vara avgörande. Du behöver vara flexibel, nyfiken på att lära nytt samt ha en mycket god förmåga att systematisera och strukturera ditt eget arbete för att kunna arbeta självständigt, i nära samarbete med andra. Tjänsten kan komma att förändras efter hand ifall behoven ändras.
Eftersom utbildningsförvaltningen utvecklas till en processtyrd organisation behöver du vara processorienterad och trygg i att navigera i komplexa frågor i syfte att nå uppställda mål och resultat. Med fokus på att ge mycket hög service till våra intressenter behöver du vara kvalitetsmedveten och initiativtagande.
Det kommer vara viktigt att du vågar tänka nytt och att du vill bidra till förbättringar både i din egen roll och i de olika sammanhang du kommer arbeta, såväl inom enheten och utbildningsförvaltningen som inom kommunen i stort.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Då enheten är nyinrättad har du möjlighet att vara med och påverka dess utveckling. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid samt möjlighet till semesterväxling och lediga klämdagar. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Stöd och service Kontakt
Anders Roxström +4686065064 Jobbnummer
9682593