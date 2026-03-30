Handläggare Logistik
2026-03-30
Blekinge flygflottilj söker handläggare logistik till flottiljstaben, A4
Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? Är du en person som tycker om snabba svängningar, utmaningar och att lösa problem? Då är du den vi söker.
Blekingeflottilj är ett förband som ständigt är på rätt väg och du en nyckelperson för förbandet. Tillsammans skapar vi förmåga att genomföra insatser inom och utanför Sverige.
Vi söker dig som vill jobba med logistik, i synnerhet inom funktionsområdet förnödenhetsförsörjning.
Flottiljstaben är flottiljchefens stöd för att leda och följa upp verksamheten, utarbeta beslutsunderlag och även stödja övriga chefer inom förbandet. Flottiljstaben A4, omhändertar och funktionsleder logistiktjänsten inom flottiljen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvuduppgifter som handläggare logistik är bland annat att förvalta F 17 lagerstruktur i stödsystem PRIO och LIFT. Detta genomförs genom monitorering av stödsystemen avseende förnödenhetsförsörjning. I arbetsuppgifterna ingår också behovssättning och fördelning/tilldelning av materiel inom såväl grundorganisationen (GRO) som i krigsorganisationen (KRO).
Du kommer delta i utvecklingsarbete inom logistiken för F 17, men även för Flygvapnet och Försvarsmakten. I arbetsuppgifterna ingår även att delta vid större arbeten gällande krigsförbandsplanering, övningsplanering, mobiliserings- och beredskapsfrågor inom ramen för A4. Du deltar i centrala och lokala logistikberedningar inför övningar, insatser och operationer, både nationellt och internationellt inom ramen för Nato. Du behöver även vara beredd på att medfölja som logistikföreträdare vid övningar, insatser och operationer.
Då logistik berör många skeden och funktioner innebär det att du kommer få ett brett
arbetsspektrum vilket ställer krav på att du på egen hand kan arbeta i olika tidstempon.

Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända slutbetyg.
• B-körkort (manuell växellåda).
• Arbetet kräver att du har en mycket god datorvana, då mycket av arbetet genomförs i system SAP (PRIO).
Meriterande:
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens underhållssystem och organisation.
• Förtrogen med förekommande stödsystem för planering, genomförande och uppföljning.
• Kunskap om och erfarenhet av PRIO och LIFT.
• Högre körkortsbehörighet.
• Kunskaper inom materielunderhåll inom FM.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med personliga egenskaper som präglas av stor noggrannhet och god samarbetsförmåga. Du har en mycket god struktur i ditt arbete och är van vid att arbeta i olika tidstempo. Du kan hantera en stor mängd information och växla mellan olika arbetsmoment under dagen. Samtidigt som det handlar om att förvalta befintligt arbete ska du inte vara främmande till att identifiera förbättringsområden.
Det är också viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.

Övrig information
Anställningsform: Vikariat t.o.m. 2027-08-31 med tillträde så snart som möjligt.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Befattningsnivå: Civil
Arbetsort: Ronneby
Arbetsuppgifter som under kortare tid bedrivs på annan ort eller utomlands kan
förekomma.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna:
Chef A4, Magnus Alldén, tel. 010-827 10 41 eller Petra Fryklund, tel. 010-827 10 49.
Fackliga företrädare
Peter Bohnsack, OFR/S 070-857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO 073-422 23 40, Hans Bergvall, OFR/O 070 -949 06 08, Chatrine Larsson, SACO - 070-661 84 37
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20. Din ansökan bör innehålla CV och
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning.
