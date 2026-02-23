Handläggare kultur
Svenska kyrkan finns där människor finns.
Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver - i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet jobbar ca 500 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Enheten för pastoral utveckling söker nu en tematisk handläggare för kultur.
Vår verksamhet
Avdelningen för kyrkolivs uppdrag är att utveckla och samordna församlings, stifts och nationell nivås arbete med den grundläggande uppgiften, främja ett rikt och mångfaldigt kulturliv samt officiella relationer till andra kyrkor, samfund och religiösa organisationer. I avdelningens uppdrag ingår att utveckla och samordna Svenska kyrkans arbete med kulturfrågor, samhällskontakter, påverkansarbete och företrädarskap. I avdelningens uppdrag ingår även att främja forskning, teologisk reflektion och bistå med kunskapsbaserade underlag för analys och beslut.
Tjänsten är placerad på enheten för pastoral utveckling. Enhetens uppdrag är bland annat att utveckla och samordna Svenska kyrkans musik och kultur, pedagogiskt utvecklingsarbete, Svenska kyrkans gudstjänstböcker, diakoni och själavård.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet relaterar till nationell nivås övergripande uppdrag och ansvar att stödja stiften och att samlat företräda Svenska kyrkan i dialog med aktuella myndigheter och organisationer nationellt. En viktig del i arbetet är samspel med andra avdelningar inom organisationen liksom med stiften. Som handläggare för kulturfrågor bidrar du med din kompetens och erfarenhet till en levande reflektion i kulturfrågor liksom i teologiska och pedagogiska frågor.
Tjänsten som handläggare för kultur innehåller en bredd av arbetsuppgifter: Samordna, företräda, bereda och handlägga ärenden, skriva texter och att behandla andras texter, utveckla och vidmakthålla kontakter inom och utanför kyrkan, arbeta med kommunikation och påverkan. Uppgifterna är omväxlande och innebär både operativ hantering och långsiktig strategisk planering. Arbetet sker såväl självständigt som i nära samverkan internt och externt.
Tjänstgöring på helger och kvällar kan förekomma.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en bred och gedigen erfarenhet av kulturfrågor i Svenska kyrkan och Sverige. Du har akademisk examen inom relevant område. Du har en förmåga att företräda Svenska kyrkan i varierande sammanhang. Du har god kunskap om Svenska kyrkans verksamhet och ser samband mellan kultur, teologi och pedagogik. Du har god analytisk förmåga, kan arbeta med omfattande och varierande material och formulera dig väl i tal och skrift. Du har en god förmåga att kommunicera och är flexibel. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar även självständigt. Du har god förmåga att administrera, strukturera och organisera. Du behärskar engelska i tal och skrift. Vi tror att du är lyhörd och förmår att ta idéer vidare för att tillsammans med andra skapa konkreta resultat.
En digital arbetsplats är en självklarhet för dig. Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan.
Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar som kännetecknas av varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam och modern arbetsplats i centrala Uppsala och ett sammanhang med många erfarna och kunniga kollegor. Vi arbetar efter ett flexibelt arbetssätt, vilket innebär att du har möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan.
Kyrkokansliet som arbetsplats lägger stor vikt vid hälsa och balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du möjlighet att arbeta hos en stor och trygg arbetsgivare med förmåner såsom flextid, lunchförmån, kollektivavtal, lokalt årsarbetstidsavtal, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Mer information
Välkommen att kontakta enhetschef Ida Hallström Åsman på telefon 018-169812 eller via mejl mailto:ida.hallstromasman@svenskakyrkan.se
Välkommen med din ansökan senast den 2026-03-15.
Vi tillämpar offentlighetsprincipen i vår rekryteringsprocess. Det innebär att ansökningshandlingar som skickas in blir allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Läs mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-offentlighetsprincip.
