Handläggare konkurstillsyn
2025-10-20
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Kronofogden har rollen att utöva tillsyn över konkursförvaltare. Vi övervakar så att konkursförvaltningen sker på ett ändamålsenligt sätt och enligt gällande lag och granskar särskilt att utfallet vid en konkurs blir så stort som möjligt samt att konkursen avslutas så snabbt som möjligt.
Du kommer att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, granskning och analys av ekonomiska underlag samt viss tillsyn av konkurser. Arbetet innebär många kontakter med konkursförvaltare, rekonstruktörer och deras personal samt med domstolar. Du ansvarar för sektionens diarieföring. Du hanterar exempelvis fysisk och digital post, registreringar och kommuniceringar. Vi är en liten process vilket innebär att du också kommer att delta i enhetens utvecklingsarbete.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott.
Enhetens handläggare är placerade på olika orter i landet men arbetar som en grupp med gemensamma arbetsuppgifter. Du placeras på vårt kontor i Göteborg eller i Örebro.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy.
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du har lätt för att kommunicera och är pedagogisk i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.
- slutbetyg från gymnasieutbildning
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är önskvärt att du har ett års aktuell erfarenhet av arbete inom redovisning eller liknande ekonomiarbete de senaste tre åren. Det är även önskvärt om du har högskolepoäng inom ekonomi eller juridik.
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som handläggare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår https://kronofogden.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-10!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
