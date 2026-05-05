Handläggare kommunikationsavdelning
Polismyndigheten - Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Stockholm i Stockholm
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Att arbeta inom polisen är ett av de finaste uppdrag man kan ha - att skydda och hjälpa, att förebygga och klara upp brott, alltid med den större uppgiften att göra hela Sverige tryggt och säkert.
Polismyndigheten arbetar löpande med att öka sin beredskap för att kunna upprätthålla ordning och säkerhet även när vardagen inte är sig lik. Det kan handla om att ha reservplaner för att kunna utföra sitt uppdrag eller att säkerställa tillgång till utrustning. Andra exempel på förberedelser är utbildning och övning av personal.
Polismyndigheten är en viktig del av Sveriges totalförsvar. Totalförsvar består av militärt och civilt försvar där det civila försvarets uppgift bland annat är att säkra samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.
Vill du vara en del av Polismyndigheten och det brottsbekämpande systemet? Nu söker vi en handläggare till kommunikationsavdelningens kansli.
Kommunikationsavdelningen ansvarar bland annat för att styra, stödja, samordna och säkerställa Polismyndighetens interna och externa kommunikation. Avdelningen levererar idag ett strategiskt och operativt stöd till myndigheten, i delar dygnet runt, och har drygt 80 medarbetare. Den består av två nationella sektioner samt ett kansli.
Kommunikationsavdelningen ansvarar även bland annat för polisens mediehantering, kampanjer samt interna och externa webbplatser.
Kommunikationsavdelnings kansli
Placeringen är på kommunikationsavdelningens kansli som ansvarar för att styra, stödja, samordna och säkerställa avdelningens verksamhet genom samordning, planering och uppföljning samt samordningsansvar för kommunikationsavdelningens krisberedskapsarbete. Kansliet består idag av 8 medarbetare med placering på Kungsholmen i Stockholm.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär en varierad roll som handläggare på kommunikationsavdelningen kansli där du främst kommer att arbeta med två delar. Det ena är avdelningens beredskapsplanering och övningsverksamhet. Det andra är att arbeta som kvalificerad handläggare där det även kommer krävas juridisk kompetens för att exempelvis hantera frågor inom GDPR, dataskyddsfrågor och allmänna sekretessfrågor. I rollen kommer även andra handläggaruppgifter och administrativa uppgifter att ingå. Du kommer även att ingå i ett team av kvalificerade beredskapshandläggare och kommunikatörer. Du kommer att samverka med andra funktioner internt inom Polismyndigheten och med andra aktörer inom beredskapssektorn ordning och säkerhet. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Juristexamen
• God förmåga att läsa och skriva på engelska
• Goda kunskaper i svenska
• Svenskt medborgarskap
• God datorvana
• Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du även har:
• Aktuell erfarenhet av övningsledning
• Aktuell erfarenhet av beredskapsplanering
• Aktuell erfarenhet av kriskommunikation
• Aktuell erfarenhet av kommunikationsarbete som arbetsgivaren bedömer som relevant
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och har en god förmåga att planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare har du en hög samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt och produktivt arbetsklimat. Samtidigt är du självgående, kan arbeta självständigt och tar gärna egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du är dessutom flexibel och har möjlighet att anpassa dig efter resor samt arbete på distans vid behov.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Kristian Ljungberg, beredskapssamordnare på Polismyndighetens kommunikationsavdelning, kristian.ljungberg@polisen.se
/ 070-3127608.
Pernilla Melander, HR-konsult, 076-116 3386, pernilla.melander@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
112 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Polismyndigheten - Stockholm Jobbnummer
9891596