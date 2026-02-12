Handläggare inom SoL
2026-02-12
Utredningsenheten
Vi söker nu en engagerad och driven kollega. Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av engagemang, samarbete och fokus på kvalitet i mötet med människor.
Som handläggare arbetar du utifrån gällande lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du ansvarar för utredning, bedömning, beslutsfattande och uppföljning av beslutade insatser, med högt fokus på rättssäkerhet och ett gott bemötande. Hembesök är en naturlig del av arbetet.
Du blir en del av en arbetsgrupp bestående av handläggare och andra professioner. Vi arbetar i team där flera kompetenser samverkar utifrån brukarnas behov. Rollen innebär ett självständigt arbete där du planerar och strukturerar dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.
Din kompetens
Du har socionomexamen, socialpedagogisk examen eller annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig. För den här tjänsten så är det ett krav att du har B-körkort för manuellt växlade bilar.
Arbetslivserfarenhet av handläggning inom socialtjänsten eller annan myndighetsutövning är starkt meriterande. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i relevant lagstiftning.
Skriftlig och muntlig kommunikation är centrala delar av arbetet eftersom du dagligen möter många individer och arbetar med kvalificerat utredningsarbete. Därför behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Samarbete med andra yrkesgrupper är också en viktig del av rollen, och god samarbetsförmåga är avgörande för att lyckas. Vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att samverka med olika aktörer såsom sökande, anhöriga, myndigheter och övriga samarbetspartners. Vi ser att du är en trygg, stabil och flexibel person som snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har god förmåga att strukturera ditt arbete.
Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av verksamheten och ser gärna att du trivs med förändringsarbete och har intresse för omvärldsbevakning inom området.
Det här erbjuder vi dig
• Ett stimulerande och utvecklande arbete
• Delaktighet i planering och utveckling av verksamheten
• God gemenskap och trivsel bland engagerade kollegor
• Friskvårdsbidrag
• Flextid
• Möjlighet till kompetensutvecklingÖvrig information
För att kunna komma i fråga för aktuell anställning i Västerviks kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Utdraget beställer du här: HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/).
Vänligen observera att handläggningstiden kan vara upp till 2 veckor. Du kommer att behöva visa upp ditt utdrag om du blir erbjuden en tjänst.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera.Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Är du nyfiken på Västervik, besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
