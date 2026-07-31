Handläggare inom kundreskontra
Kriminalvården / Ekonomiassistentjobb / Norrköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Norrköping
2026-07-31
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Enheten för Kriminalvårdens Servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret och tillhör avdelningen för anstalt, häkte och frivård och ger stöd till hela myndigheten inom ekonomi och personaladministrativa processer samt förvalta och utveckla dem.
Anställningen är placerad inom sektionen för Ekonomiadministration. Sektionen ansvarar för leverantörsfakturor, inköpsstöd, E-handel, kundfakturor, intagnas medel, betalflöden, löpande redovisning, anläggningsredovisning, driftredovisning samt bokslut.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren handläggare till gruppen som arbetar med kundreskontra. Uppdraget omfattar att löpande bokföra betalningar, administration av kundreskontra och kundregistret, fakturering, påminnelser, inkassohantering samt bokslut och avstämningar. Rollen innebär att bidra med stöd och support till kärnverksamheten men även till kunder som Kriminalvården har kontakt med. I din roll som handläggare förväntas du med kvalitet genomföra transaktioner samt tjänster och utifrån indata från verksamheten och externa parter. Vidare kommer du kontinuerligt och aktivt arbeta med utveckling och effektivitetsökning för dessa aktuella processer. Du kommer även vara ute och möta våra kollegor i kärnverksamheten för att ge dem bästa förutsättningar vid behov. Rollen kan även vid behov omfatta andra arbetsuppgifter inom sektionen såsom att agera back-up till sektionens support.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Som person ser du möjligheterna i förändringarna och tar ansvar för din uppgift genom att själv strukturera upp ditt angreppssätt. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom redovisning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
Minst två års erfarenhet av arbete med kundreskontra
Erfarenhet av arbete med bokslut
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Goda kunskaper i Microsoft Office (Excel och Word)
Det är även meriterande med:
Utbildning inom kundreskontra
Erfarenhet av arbete med statlig redovisning
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP
God kunskap om redovisningsprinciper och god redovisningssedÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Sektionen för ekonomiadministration Jobbnummer
10016603