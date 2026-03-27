Handläggare inom arbetsmiljö
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla arbetsmiljöarbetet i Försvarsmakten, en myndighet under stark tillväxt? Vi söker nu en handläggare inom arbetsmiljö som självständigt och tillsammans med andra kan fortsätta att driva, utveckla och systematisera myndighetens arbete inom arbetsmiljöområdet.
Arbetsmiljöarbetet i Försvarsmakten syftar inte bara till att undvika att medarbetare skadas eller blir sjuka. En arbetsmiljö där medarbetare trivs och kan utvecklas är viktigt för medarbetaren och för att Försvarsmakten ska vara attraktiv och konkurrenskraftig som arbetsgivare. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna försvara Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer.
Om avdelningen
Arbetsmiljöavdelningen, en del av Försvarsstaben vid Högkvarteret i Stockholm, är en avdelning som utger stöd och samordning till Försvarsmaktens chefer och HR-funktioner i arbetsgivarfrågor inom arbetsmiljö, rehabilitering och det vi i myndigheten kallar för ovälkommet beteende. Vid avdelningen arbetar strateger, specialister och handläggare och vi arbetar både självständigt och tillsammans i team.
Hos oss får du en möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljöarbetet i en myndighet under stark tillväxt. Vi erbjuder varierande och utvecklande arbetsuppgifter med en möjlighet att skapa ett stort kontaktnät inom och utanför myndigheten.
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling inom Försvarsmakten finns.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som handläggare inom arbetsmiljö kommer du att stödja högre chefer med att strukturera, samordna och utveckla det myndighetsgemensamma arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöledningssystem. Vilket bl.a. innebär att:
• Ansvara för områden inom det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Stödja i och tolka lagtext kopplad till arbetsmiljö
• Respondera på interna och externa remisser från ett arbetsmiljöperspektiv
• Delta som sakkunnig inom arbetsmiljö i olika partssammansatta uppdrag
• Utveckla metodstöd och styrande dokument
• Samverka och ha dialog med skyddsorganisation
• Sammanställa information, analyserar och utvärdera behov av arbetsmiljöåtgärder samt ge råd till högre chef.
• Utarbeta och utveckla metodstöd och rutiner inom arbetsmiljöområdet, bistå med kunskap inför årsredovisningar, analys av kvartalsrapporteringar, utveckling av utbildningar eller andra utvecklingsarbeten som rör arbetsmiljöarbetet
• Sammanhålla och driva interna nätverk tillsammans med kollegor men även medverka i externa nätverk
• Omvärldsbevaka och driva utvecklings- och förändringsarbeten främst inom arbetsmiljöområdet men även inom avdelningens verksamhetsområde. Du kommer vidare ha en viktig roll i att implementera, integrera och driva det arbetsmiljöarbete som redan påbörjats samt utbilda vid interna utbildningar och seminarier
Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som Försvarsmakten bedömer som likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete med arbetsmiljöfrågor i en större komplex organisation
• Aktuell erfarenhet av att tillämpa arbetsmiljölagstiftning kopplat till området SAM och OSA
• Relevant erfarenhet av handläggning och/ eller utredningsarbete
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift
• Goda kunskaper i MS Office 365Dina personliga egenskaper
För att du ska trivas och passa i denna roll ser vi att du är en strukturerad person som tar stort eget ansvar, arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Vidare är du trygg i din roll och har ett lösningsorienterat förhållningssätt där du ser möjligheter och bidrar till att driva arbetet framåt. Din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer är mycket god, och du trivs i sammanhang där samarbete är en naturlig del av arbetet. Samtidigt har du ett tydligt resultatfokus och arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål.
Meriterande
• Aktuell och relevant erfarenhet från Försvarsmakten eller annan offentlig verksamhet
• Aktuell erfarenhet kopplat till diskrimineringslagstiftningen
• Relevant erfarenhet från arbetsmiljöarbete integrerat i ordinarie ledningssystem
• Erfarenhet av digitalisering av arbetsmiljöarbete
• Erfarenhet av projetktledningÖvrig information
Befattningen är civil och är placerad vid Högkvarteret i Stockholm.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning för sökande som idag inte är anställda inom Försvarsmakten.
Tjänsteresor kan förekomma.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta stf. avdelningschef Daniela Kramer. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-04-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9823254