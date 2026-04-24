Handläggare informationsförvaltning
2026-04-24
Vill du vara en del av Lärandesektionens centrala administration som stöttar och skapar förutsättningar för Tranemo kommuns skol- och förskoleverksamhet att utföra sitt uppdrag utifrån de lagar, regler och mål som styr och utvecklar verksamheten? Sök då tjänsten som handläggare informationsförvaltning!
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften i uppdraget är att stödja och utveckla vår verksamhet inom området informationsförvaltning. Du har det övergripande ansvaret för huvudprocessen informationsförvaltning och att se till att flödet fungerar med stödprocesserna informationssäkerhet, dataskydd, arkiv och systemförvaltning.
Som stöd i arbetet finns ett ledningssystem för informationssäkerhet, dataskydd och IT- säkerhet (LISD) som är framtaget för att säkerställa att information och personuppgifter skyddas på ett effektivt sätt. Det är ett välstrukturerat ledningssystem för att identifiera, utvärdera och hantera risker.
* Strategiskt säkerhetsarbete: Du är sektionens informationssäkerhetshandläggare och implementerar och förvaltar sektionens ledningssystem för informationssäkerhet (LISD). Du driver arbetet med att anpassa verksamheten efter NIS2 och den nya Cybersäkerhetslagen för att säkerställa en hög motståndskraft.
* Dataskydd och integritet: Du har det övergripande ansvaret för sektionens artikel 30-register (personuppgiftsbehandlingar). I ditt uppdrag ingår att genomföra konsekvensbedömningar (DPIA), göra intresseavvägningar vid kamerabevakning, hantera personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) och agera rådgivare i dataskyddsfrågor (Dataskyddsförordningen)
* Operativ förvaltningoch stöd: Du stöttar verksamheten i praktiska frågor kring informationshantering, diarium och arkiv enligt gällande lagstiftning (OSL och Arkivlagen). Du ansvarar för incidenthantering samt klassificering av system och digitala lärresurser för att säkerställa att rätt skyddsnivå upprätthålls. I uppdraget ingår också att skapa och upprätthålla sektionens e-tjänster och du kommer också i kontakt med Tryckfrihetsförordningen
Du är en del av sektionens övergripande administrativa team som omfattar IT-samordnare, handläggare och verksamhetsutvecklare. Teamets uppdrag är generellt att vara ett administrativt, samordnande och utvecklande stöd. Det finns idag ett flertal samverkansforum för hantering av arbetsområdet där du deltar som Lärandesektionens representant.
I teamet du kommer att tillhöra finns ett antal olika spetskompetenser. För att skapa stabilitet arbetar vi med att uppdragen till viss del överlappar varandra. Tjänsten kommer därför även omfatta ytterligare något administrativt uppdrag i samverkan med en kollega.Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom relevant område exempelvis offentlig förvaltning eller annan utbildning och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har förmåga att arbeta självständigt och i team, en god kommunikationsförmåga och serviceinriktad inställning i kontakt med personal och elever.
Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal- och skrift.
Du har god IT-vana och erfarenhet av att arbeta i administrativa system.
B-körkort
Meriterande är
* utbildningar inom informationssäkerhet och dataskydd
* erfarenheter av arbete inom skolverksamhet och från liknande uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom flexibilitet och en vilja att driva utveckling inom området.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Vi tillämpar flextidsavtal.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Preliminära dagar för intervjuer är fredagen den29 maj och måndagen den 1 juni.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Arbetsplats
Tranemo Kommun , Lärandesektion Kontakt
Administrativ chef
Per Ambjörnsson per.ambjornsson@tranemo.se 0325-576426
