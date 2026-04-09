Handläggare energistöd
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Beskrivning
Som handläggare arbetar du på enheten för hållbar samhällsplanering, som tillsammans med tre andra enheter utgör samhällsutvecklingsavdelningen. På vår enhet är vi fem medarbetare som tillsammans bidrar till helheten för att klara vårt uppdrag som är att arbeta för en hållbar samhällsutveckling i länet. Vi arbetar med vägledning, planeringsunderlag och samordning av statliga intressen inom fysisk planering, kommunala översikts- och detaljplaner, infrastruktur samt bostads- och byggfrågor. Enhetens breda arbetsfält och samarbetet med experter inom många områden gör arbetet stimulerande och lärorikt. Det finns handläggarnätverk inom de olika sakområdena där handläggare från olika länsstyrelser kan utbyta information och erfarenheter. För de statliga stöden finns även en nationell samordning. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med:
Handläggning av statliga stöd till energieffektiviseringsåtgärder i småhus. Det innebär att du granskar ansökningar och utreder att åtgärden uppfyller kriterierna för stödets förordning.
Du går igenom olika handlingar, och gör enklare kontrollberäkningar. En viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden. Du har främst kontakter med privatpersoner
Du har telefontider, då du kommer att svara på frågor om de sökandes ärenden samt informera om stödet.
Även andra arbetsuppgifter som enheten ansvarar för kan bli aktuella beroende på kompetens och erfarenhet hos den som anställs.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
en för tjänsten relevant akademisk examen inom bygg, miljö, energi, fastighet, samhällsvetenskap eller juridik.
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
god datorvana
erfarenhet av handläggning, utredning eller administration
Meriterande är:
erfarenhet av handläggning av ärenden inom offentlig sektor
erfarenhet av handläggning eller tillsyn av statliga stöd på länsstyrelsen
Som person är du noggrann och strukturerad. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med såväl kollegor som med dem som söker stöden. Du arbetar på ett serviceinriktat sätt och har ett trevligt bemötande.Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap. Som tillsvidareanställd blir du därför krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning. Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Kronobergs län
https://www.lansstyrelsen.se/
Kungsgatan 8 (visa karta
)
351 86 VÄXJÖ Arbetsplats Växjö
Växjö Kontakt
Carita Linné Naess, ST carita.linne.naess@lansstyrelsen.se 010-2237000
