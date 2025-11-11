Handläggare, arbeta med arbetsmarknadspolitik,
Arbetsmarknadsdepartementet
Vill du vara med och bidra till utformningen av arbetsmarknadspolitiken? Vill du ha intressanta och varierande arbetsuppgifter och samtidigt bistå arbetsmarknadsministern i arbetet med en av regeringens mest prioriterade frågor? Vi kan nu erbjuda två vikariat hos oss i händelsernas centrum.
Som medarbetare hos oss är du med och tar fram underlag inför regeringens beslut i olika arbetsmarknadspolitiska frågor. I arbetsuppgifterna ingår att delta i utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken, genomföra analys och uppföljning samt att bereda ärenden. I arbetsuppgifterna ingår också att följa och hålla sig uppdaterad om sitt ansvarsområde. Arbetsuppgifterna rör såväl nationell arbetsmarknadspolitik som relaterade frågor på EU-nivå. Enheten kännetecknas av tidvis högt tempo, höga krav på kvalitet och en dynamisk miljö med god laganda.
Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på regeringen.se
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning kombinerad med flerårig och aktuell erfarenhet av relevant och kvalificerat utredande eller handläggande arbete inom Regeringskansliet, annan statlig myndighet, kommun eller organisation. Du har även relevant och aktuell kunskap om arbetsmarknadspolitiska frågor. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med arbetsmarknadspolitiska frågor och har arbetat med utredande eller handläggande arbete i Regeringskansliet. Har du erfarenhet av arbete med frågor på EU-nivå eller internationellt arbete är det också meriterande.
Dina egenskaper
Du är strukturerad, självgående och klarar av att ta fram underlag av hög kvalitet under tidspress. Det är också viktigt att du har en väl utvecklad analytisk förmåga, samt kan ta egna initiativ och driva dina processer vidare. Du är bra på att kommunicera, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.Övrig information
Vi erbjuder två vikariat, ett fram till den 11 juni, 2027 och ett fram till den 2 december, 2027, kravprofilerna är desamma för båda. Tillträde så fort som möjligt, enligt överenskommelse. En säkerhetsprövning kommer genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Mårten Henning. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Åsa Bergqvist för ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 dec, 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Ersättning
