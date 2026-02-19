Handläggare äldreomsorg SoL
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Tingsryd Visa alla administratörsjobb i Tingsryd
2026-02-19
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Vi söker en handläggare till vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryds kommun - en roll där du får göra verklig skillnad i människors vardag. Som handläggare möter du personer i olika livssituationer och stöttar dem i att skapa trygghet och balans. Arbetet är både socialt och omväxlande, med dagliga möten som ger nya perspektiv och utvecklar dig i din yrkesroll.
I uppdraget ingår att utreda behov och fatta beslut enligt socialtjänstlagen. Du arbetar med rådgivning, planering, samordning och uppföljning i nära dialog med den enskilde samt i samarbete med kollegor och andra professioner. Du ansvarar för ett lagom stort geografiskt område där du handlägger ärenden som hemtjänst, korttidsplats, trygghetslarm och särskilt boende.
Hos oss blir du en del av ett team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och arbetsglädje. Vi ser fram emot att välkomna dig som vår nya kollega - tveka inte att söka! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Malin Steen malin.steen@tingsryd.se 047744315 Jobbnummer
9753326