Elevstödjare till Centralskolan
2026-05-27
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Som elevstödjare arbetar du med skolans trivsel och trygghetsarbete. Du arbetar nära andra stödpersoner på skolan, såsom lärare och elevhälsoteam, för att ge elever det stöd de behöver för att lyckas både socialt och pedagogiskt.
Du har en viktig roll i att skapa en positiv och stödjande lärandemiljö för eleverna. Genom ditt arbete som elevstödjare bidrar du till en skolvardag där alla elever får möjlighet att utvecklas i sin egen takt och känna sig trygga.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag:
Hjälpa elever att hantera utmaningar i och utanför klassrummet, särskilt de som har svårt att koncentrera sig eller följa skolans regler
Arbeta för att stärka elevernas självkänsla och utveckla deras förmåga att interagera positivt med andra
Stötta elever i att hantera konflikter och bidra till en trygg skolmiljö genom att förebygga mobbning
Organisera sociala och pedagogiska aktiviteter genom att leda aktiviteter som främjar gemenskap och lärande bland eleverna samt vid behov undervisa elever och elevgrupper som pedagogisk ledare
Vara en lyhörd samtalspartner för eleverna och erbjuda stöd vid behov
Bidra till en bra miljö i skolans kafeteria Bullen
Vi söker dig som har adekvat pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av socialt och pedagogiskt arbete inom skolan.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är empatisk och ansvarstagande i ditt arbete. Du är självgående och kan leda, motivera och skapa engagemang hos eleverna som bidrar till deras utveckling.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
695 80 LAXÅ
BUN, Rektorsområde 3
