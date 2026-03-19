Handläggare 50%
2026-03-19
Vi söker nu en driven och initiativtagande handläggare till ett uppdrag hos SLU. Du får en central roll i verksamheten där du bidrar till struktur, kontinuitet och ett välfungerande administrativt stöd.
Uppdraget är på deltid 50% med start så snart som möjligt och förväntas pågå till slutet av juni. Urval sker löpandePubliceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
I rollen arbetar du nära vice dekan och fungerar som ett koordinerande stöd i det dagliga arbetet. Du har många kontaktytor och hanterar en variation av uppgifter, vilket gör att du behöver vara både strukturerad, självgående och serviceinriktad.
I rollen kommer du bland annat att:
• Hantera administration
• Boka events
• Stötta kommittéarbete och föra protokoll
• Arbeta med registrering i affärssystem
• Hantera löpande ärenden med många kontaktytor
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete, gärna från universitet, högskola, myndighet eller kommun. Du är flexibel och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter. Vidare är du snabblärd, strukturerad och självgående i ditt arbetssätt. Du har också en god samarbetsförmåga och känner dig trygg i att hantera många kontaktytor.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
903 27 UMEÅ
Fanny Davidsson fanny.davidsson@poolia.se 072-177 37 13
