Handläggare
Lunds Universitet / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Tjänsten är placerad på institutionskansliet vid Musikhögskolan i Malmö, som tillsammans med den tekniska enheten (backstage) ger ett verksamhetsnära stöd till ledning, studenter, lärare och forskare. Musikhögskolans organisation är under utveckling där en ny ledningsorganisation för grundutbildningen träder i kraft i höst. Utvecklingsarbetet inkluderar administrativa funktioner och en förstärkning av ledningsstödet. Arbetsuppgifter kan därmed komma att i viss utsträckning förändras.
Institutionskansliet leds av administrativ chef, som är direkt underställd institutionens prefekt. Gå gärna in på Musikhögskolans hemsida om du vill veta mer om vår institution och dess organisation.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Den nya funktionen som handläggare vid Musikhögskolan kommer att utgöra en central del av institutionens ledningsstöd. Tillsammans med ledning och kollegor arbetar du med att planera, genomföra och följa upp verksamhet. Du bereder och sammanställer olika typer av handlingar och spelar en viktig roll i att säkerställa institutionens myndighetsuppdrag vad gäller kvalitet, kontinuitet och rättssäkerhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Utgöra ett kvalificerat stöd till prefekt och ledningsgrupp. Du bidrar till att utveckla en struktur och ordning för institutionens ledningsmöten och hantering av ärenden.
• Vara handläggare och sekreterare i institutionsstyrelsen och beredande organ.
• Övergripande ansvara för diarium och arkivhantering.
• Utgöra ett kvalificerat stöd till biträdande prefekt för forskning och forskarutbildning, inkluderat handläggning och sekreterarfunktion i forskar- och forskarutbildningsnämnden. Området innefattar även visst stöd i ansökningsprocesser för forskningsfinansiering och anslagsinformation.
• Övergripande ansvara för praktiska arrangemang vid disputationer, licentiat- och etappseminarier.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
• Universitetsexamen på lägst kandidatnivå inom statsvetenskap, juridik, förvaltning eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• Minst två års erfarenhet av kvalificerad handläggning och utbildningsadministration från arbete i ledningsstöd inom högskola eller universitet, inklusive erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, utredningar och formella skrivelser.
• Erfarenhet av samordnande arbetsuppgifter inom universitets- och högskolevärlden.
• Utmärkt språklig förmåga i svenska och engelska.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig välstrukturerat, sakligt och målgruppsanpassat i skrift.
• Stor vana vid att anpassa din muntliga kommunikation utifrån mottagare, sammanhang och syfte, inklusive erfarenhet av föredragningar och presentationer i beredande och beslutande organ.
Meriterande för anställningen är:
• Erfarenhet av projektledning eller projektkoordinering inom universitet eller högskola.
• Erfarenhet av att ge stöd inom forskning och forskarutbildning.
• Kunskap och erfarenhet om konstnärliga utbildningar, företrädesvis musik och/eller musikpedagogik.Dina personliga egenskaper
Det pågående utvecklingsarbetet innebär både komplexa och parallellt pågående processer. Vi söker dig som trivs med att verka i en organisation under utveckling. Du är flexibel, ansvarsfull och har förmåga att prioritera och hålla tidplaner. Du trivs med att arbeta serviceorienterat och driver självständigt ditt eget arbete framåt. I gemensamma processer med andra är du en god samarbetspartner som också får andra att bidra.
Arbetet förutsätter att du har ett proaktivt och strukturerat arbetssätt. Arbetet kräver även analytisk förmåga, stark integritet och lyhördhet inför akademins villkor och behov. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss.
Instruktioner för ansökan
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Din ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa (examensbevis, kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev).
Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av nio fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.
Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och över 1000 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället och den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 8203 (visa karta
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200 41 MALMÖ Arbetsplats
Lunds universitet Jobbnummer
10000474