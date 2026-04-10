Handläggare - tillsyn säkerhetsskydd
2026-04-10
Är du nyfiken på att jobba med tillsyn inom energisektorn? Här får du möjligheten att utvecklas inom säkerhetsskydd och beredskapsfrågor i takt med att verksamheten växer. Utmaningar väntar - sök tjänsten idag!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - tillsynsarbete, vägledning och uppföljning
Till enheten tillsyn säkerhetsskydd söker vi en driven handläggare med intresse för säkerhets- eller beredskapsfrågor. Du deltar i arbetet med att planera, genomföra och följa upp tillsyn av säkerhetsskyddet hos de enskilda verksamhetsutövare som Energimyndigheten har tillsyn över. Tillsynen kan ske genom skriftligt förfarande eller genom platsbesök.
Beroende på din bakgrund kan arbetsuppgifterna variera men du kommer att arbeta med tillsynsarbete inom områdena fjärrvärme-, naturgas- och olja- drivmedelsförsörjningen. Du kommer även att delta i samrådsprocesser där myndigheten vägleder och ger stöd till andra aktörer i frågor som rör säkerhetsskydd och rättstillämpning. Du följer kontinuerligt utvecklingen inom lagstiftning och regelverk kopplade till tjänsten. Du samverkar både internt och externt, och bidrar aktivt i informationsinsatser riktade mot tillsynsobjekt för att främja regelefterlevnad och förståelse. Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom område vi bedömer relevant för tjänsten, exempelvis inom säkerhetsskydd. Du har god kunskap om lagar och regler inom säkerhetsskydd i offentlig sektor.
Du har även aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom något av följande områden:
säkerhetsskydd
tillsyn
regelefterlevnad, kvalitetssäkring eller likvärdig erfarenhet.
Du behöver kommunicera väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda kunskaper i moderna IT- system och program. Du har även svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är inplacerad i en säkerhetsklass. Det är ett krav att du har B-körkort.
Meriterande är följande:
kunskap och erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor
erfarenhet av utredning, svara på remisser samt analysarbete inom offentlig sektor.
erfarenhet av arbete med och kunskap om Nato är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du är stabil och behåller fokus även i pressade situationer. Du är lojal och agerar i enlighet med givna riktlinjer och beslut. Du kommunicerar tydligt och säkerställer att budskap och förväntningar är klara för alla berörda.
Du har förmåga att se helheten och agerar utifrån verksamhetens bästa. Du bidrar du till goda relationer och trivs i samarbete med både kollegor och externa parter. Rollen kräver flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar. Närvaro på plats och en vilja att aktivt stödja det gemensamma arbetet är centralt. Om företaget
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vår vision är hållbar energi för alla och vi jobbar utifrån den statliga värdegrunden samt våra tre värdeord; trovärdig, modig, och helhetssyn. Energimyndigheten står inför en expansiv fas med nya spännande och omfattande uppdrag från regeringen varpå vi har ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Enheten Tillsyn Säkerhetsskydd ansvarar för tillsyn inom säkerhetsskydd och trygg naturgas. Enheten är under uppbyggnad, och fler ansvarsområden kommer adderas över tid varpå det kommer att finnas stora möjligheter att påverka och bidra.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 30 april 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du av någon anledning skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-005241. Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och motverka diskriminering, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Beatrice Gustafsson på telefon 016 544 21 48 eller rekryteringskonsult Poolia, Maria Widell-Vuopio på telefon 070- 202- 27 05.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
