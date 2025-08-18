Handläggare - arbeta med kulturarvsfrågor
2025-08-18
Enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv, Kulturdepartementet
Har du erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter och erfarenhet av frågor inom kulturarvsområdet? Trivs du dessutom med att ha flertal kontaktytor? Då kan vi erbjuda dig en variationsrik roll tillsammans med kunniga kollegor i en händelserik miljö.
Som handläggare kommer du arbeta med frågor om kulturarv, särskilt myndighetsstyrning kopplat till museifrågor och frågor om immateriellt kulturarv. Du kommer att utarbeta underlag till den politiska ledningen, bereda ärenden och driva processer inom dina sakområden. I arbetet ingår analys, policyutveckling och uppföljning av enhetens frågor. Det kan bli aktuellt att arbeta med förberedelser inför och deltagande i internationella möten inom ramen för till exempel Unesco. Det förekommer administrativa uppgifter, samt andra arbetsuppgifter kopplade till enhetens ansvarsområden. Arbetsuppgifterna behöver ofta genomföras under tidspress och du bör tycka det är roligt att arbeta under förhållanden där du får vara beredd på det oförutsedda.
Arbetet sker under en fortlöpande och nära dialog med såväl din chef, departementets ledning och kollegor inom departementet som med andra departement, myndigheter och organisationer inom det civila samhället.
Enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv (SNA) ansvarar för språkfrågor, frågor om nationella minoriteter och urfolket samer samt arkivfrågor, immateriellt kulturarv, hågkomstfrågor och vissa museer. Enheten samordnar även bl.a. forsknings- och beredskapsfrågor inom departementet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom område som är relevant för arbetsuppgifterna. Rollen kräver att du har aktuell erfarenhet av några års handläggande arbete inom statlig myndighet eller offentlig förvaltning och att du har aktuell erfarenhet av arbete med frågor inom kulturarvsområdet. Du behöver ha god kunskap om svensk statsförvaltning och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Meriterande för tjänsten är följande:
• Erfarenhet av handläggande arbete inom Regeringskansliet
• Erfarenhet av arbete med styrningsfrågor, särskilt myndighetsstyrning
• Erfarenhet av arbete med museifrågor och frågor om immateriellt kulturarv
• Erfarenhet av arbete med enhetens övriga sakområden
• Erfarenhet av arbete med internationella organisationer såsom EU, FN eller Europarådet
• Kunskap om enhetens sakområden
• Kunskap om arbete med internationella organisationer såsom EU, FN eller Europarådet
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen behöver du dessutom vara strukturerad och kvalitetsmedveten. Då arbetet präglas av många kontaktytor är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Då verksamheten i stor utsträckning är omvärldsstyrd behöver du ha en stor flexibilitet då fokus kan ändras snabbt. Rollen förutsätter att du har ett gott omdöme. Vi lägger stor viktig vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm. Det finns viss möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Linda Nordin, enhetschef. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Patricia Nordlånge. Fackliga kontaktpersoner är Dennis Wiklund för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Ersättning
