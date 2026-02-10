Hamnarbetare/ Truckförare
2026-02-10
Är du skicklig på att hantera gods och trivs med att jobba i team? Då kan sommarjobbet som hamnarbetare/truckförare hos oss på Stena Line i Göteborg vara perfekt för dig!
Som hamnarbetare/truckförare kommer du få arbeta med stuveritjänster inom vår hamnverksamhet, såsom ex truckkörning, förtöjningsarbeten och underhåll. Du kommer arbeta under transportavtalet.
Några ansvarsområden:
- God kundservice
- Truckkörning
- Godshantering (lastning och lossning av fartyg)
- Underhållsarbete inom verksamheten
- Samt övrigt förekommande hamnarbete
Vem är du?
För oss på Stena Line är din personlighet minst lika viktig som din kompetens. Oavsett vilken roll du har hos oss är välkomnande, omtänksamma och pålitliga beteenden som guidar dig i ditt dagliga arbete och utmaningar som du kan möta.
Då vi är verksamma i en hamn med kunder från hela Europa behöver du vara en kommunikativ person som är bekväm med det engelska språket. Vi tror också att du har ett stort intresse för teknik och fordon. Som person är du en lagspelare som gillar att samarbeta med andra och är serviceinriktad med ett gott bemötande. Du är också arbetsvillig, levererar det du ska och tar gärna ansvar för ditt arbete.
Dina måsten:
- Körkort för personbil (B)
- Truckförarbevis
- Kunskaper i engelska, tal och skrift.
Bra att ha men inget krav:
- Behörighet för lastbil med tungt släp (C, CE)
- Tidigare erfarenhet som stuveriarbetare eller terminal/logistikerfarenhet
Intresserad?
Tjänsten är ett semestervikariat som kan variera i längd mellan juni och augusti 2026, med möjlighet till förlängning över hösten. Vår verksamhet bedrivs i skift, du behöver därför finnas tillgänglig att arbeta dag-, kväll-, natt- samt helgarbete. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 8:e mars 2026, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Anställningen, lön och övriga villkor regleras enligt vårt kollektivavtal med Transportarbetarförbunden.
Vi tillämpar bakgrundskontroll som ett led i att säkerställa vår rekryteringsprocess.
Notera att vi av GDPR-skäl inte tar emot ansökningar skickade via email eller post.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 6100 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
Att arbeta på Stena Line är synonymt med en säker arbetsplats och en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att vi arbetar för att upprätthålla och utveckla en arbetsmiljö som är hållbar, fri från trakasserier och som ger lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, mångfald och inkludering - och välkomnar alla sökande.
Lön enligt kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Line Scandinavia AB
(org.nr 556231-7825), http://stenaline.se Arbetsplats
Stena Line Jobbnummer
9735216