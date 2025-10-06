Hamnarbetare Skellefteå, extra, vid behov
ShoreLink AB / Hamnjobb / Skellefteå Visa alla hamnjobb i Skellefteå
2025-10-06
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ShoreLink AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa framtidens hållbara industri - med havet som din arbetsplats? Hamnarbetare, extring, timanställning vid behov
Hos oss på ShoreLink får du mer än ett extrajobb.
Du blir en del av ett företag som spelar en nyckelroll i norra Sveriges utveckling. Här möts människor, maskiner och havet - och varje dag bidrar vi till att föra industrin framåt. Vårt mål är tydligt: att vara Sveriges mest produktiva och hållbara hamnoperatör år 2030.
Nu söker vi dig som vill arbeta som hamnarbetare, extring, i Skellefteå. Här får du chansen att kombinera praktiskt arbete, ansvar och laganda i en miljö med dagar som bjuder på variation.
Din roll hos oss:
Som hamnarbetare är du en viktig del i att få gods till och från fartygen på ett säkert och effektivt sätt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Lastning och lossning av gods, främst med hjälp av lastmaskin, dragtruck eller containertruck. Maskinkörning
Arbete som påslagare och signalist
Underhåll och skötsel av hamnområdet
Arbetet sker utomhus, året runt, och kan ibland innebära arbete på hög höjd. Därför krävs både god fysik och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är nytänkande, omtänksam och ansvarstagande. Du gillar att samarbeta, är serviceinriktad och ser helheten i ditt arbete.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Körkort klass B
Erfarenhet och/eller utbildningsbevis av antingen hjullastare, dragtruck eller containertruck Service- och målinriktad i ditt arbetssätt
Trivs med att arbeta tillsammans med andra
Meriterande om du har:
Erfarenhet av kranarbete Körkort klass C/CE Utbildning inom säkra lyft och fallskydd
Vi erbjuder:
Som extring, timanställd hamnarbetare hos oss får du möjlighet att bli en del av en arbetsplats som kombinerar ansvar och laganda med omtanke om både människor och miljö. Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö där varje arbetsdag bjuder på variation.Så ansöker du
Är du redo att ta plats på kajen när behovet finns och bidra till framtidens hållbara industri?
Välkommen med din ansökan till ShoreLink! Ansök senast söndag 26 oktober. Urval sker löpande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/16". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Shorelink AB
(org.nr 556053-7168) Arbetsplats
ShoreLink Skellefteå Kontakt
Johan Lindgren Arbetsledare 073-8222328 Jobbnummer
9542155