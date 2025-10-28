Hammarö: Reparatör
Jobbakuten Väst AB / Lackerarjobb / Hammarö Visa alla lackerarjobb i Hammarö
2025-10-28
Om dig
Vi söker dig en händig och lösningsfokuserad medarbetare som har en hög arbetsmoral och ett intresse för att vilja lära dig nya saker. Som person är du positiv och van att arbeta med många bollar i luften samtidigt. Jobbet kräver att du är stresstålig, tar egna initiativ och trivs att arbeta utomhus.
Erfarenhet från industri/verkstad med reparationsarbeten/smidesarbete, montage, blästring, målning och svetsning,
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du bör vara i fysisk god form då det förekommer tunga lyft samt inte rädd att smutsa ner dig.
Du har B-körkort.
Vi erbjuder
Månadslön 30 000 om du har allt vi söker
Ställer du upp på oss kommer vi alltid ställa upp för dig
Om jobbet
Du kommer att ha mycket varierande arbetsuppgifter samtidigt som du har ett stort ansvar för att företagets uppdrag blir slutförda i tid och till rätt kvalitet. I din roll kommer du att arbeta med bl.a. blästring, rostskyddsmålning, reparation av containrar och lastväxlarflak. I arbetet ingår även svetsning samt köra truck och hjullastare. Du kommer få instruktioner av en erfaren medarbetare.
Jobbet sker mestadels utomhus året runt.
Med tiden är målet att du kommer få ta mer ansvar, även administrativa delar.
Du kommer att få en provanställning i 6 månader med målet att övergå till en tillsvidareanställning. Publiceringsdatum2025-10-28Om företaget
Coatmaster är specialister på ytbehandling sedan 2006. Företaget arbetar bl.a. med blästring, slipning, sprutmålning och reparation av främst containrar och lastväxlarflak. Coatmaster har många kunder och eftersom det är en stor och ökad efterfrågan på företagets tjänster söker man nu en ny medarbetare. Ersättning
Enl. avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846), http://www.jobbakuten.se Arbetsplats
Jobbakuten Åmål Jobbnummer
9578543