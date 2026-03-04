Hälsovetare, Fysisk aktivitetslots
2026-03-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk, förvaltnings- och verksamhetsnivå.
Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk, förvaltnings- och verksamhetsnivå.
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säkerställa invånarnas behov av insatser. Läs mer om Närvårdssamverkan Södra Älvsborg: Länk till vår hemsida
Genom projekt i samverkan prövas funktionen Fysisk aktivitetslots för invånare från 16 år i Södra Älvsborg. Syftet är att erbjuda individanpassad vägledning till mer fysisk aktivitet, ofta som stöd till FaR (Fysisk aktivitet på recept), i nära samverkan med lokala föreningar och friskvårdsaktörer.
Om arbetet
Som fysisk aktivitetslots kommer du att:
Hålla individuella vägledningssamtal och göra kortare uppföljningar under 2-3 månader.
Stödja personer som fått FaR att komma igång.
Matcha individens behov till passande aktiviteter (egna, föreningsliv, friskvård) och hålla kontakt med lokala aktörer.
Bidra till information och material (exempelvis presentationsstöd/affischer) och enklare uppföljning av insatser.
Samverka med hälso- och sjukvården, kommuner och regionala aktörer.
Om dig
Krav för tjänsten:
Examen på högskole- eller universitetsnivå inom hälsopromotion, hälsopedagogik, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av samtal som stöd för beteendeförändring (MI-inriktning).
God förmåga att strukturera, följa upp och dokumentera arbetet.
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av arbete kopplat till FaR eller samverkan med aktivitetsarrangörer.
Kännedom om lokalt föreningsliv/friskvårdsutbud i Södra Älvsborg.
Du skapar förtroende, är lyhörd och inkluderande, och trivs i rollen som vägledare. Du samarbetar väl och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi ser även att du identifierar dig med Närhälsans värdeord: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning under 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
Placering är flexibel utifrån önskemål inom Södra Älvsborg, där resor inom orterna Borås, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Mark, Vårgårda, Herrljunga och Bollebygd ingår.
Tjänsten avser en sysselsättningsgrad på 50-100%, enligt överenskommelse med chef.
Resor i tjänsten ingår, B-körkort erfordras.
Urval sker löpande under rekryteringsprocessen, skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 31 mars.
Varmt välkommen med din ansökan!
