Hälsokoordinator Upplands Väsby
2025-10-08
Vill du sprida rörelseglädje och gillar äventyr? Kolla in den här tjänsten som hälsokoordinator hos oss på En Frisk Generation.
En Frisk Generation driver familjeprogrammet ihop med Upplands Väsby kommun och bostadsbolagen Väsbyhem och Stena Fastigheter.
En Frisk Generation har som mål att förebygga ohälsa, främja en mer jämlik hälsa och bidra till en social delaktighet i närområdet. Vi arbetar utifrån fyra teman; mat, motion, idrott och äventyr och erbjuder barnfamiljer en aktiv fritid och verktyg för hälsosamma vanor. Aktiviteter sker två gånger per vecka i anslutning till Väsbyskolan, både inomhus och utomhus. En Frisk Generations aktiviteter ska främja fysisk och psykisk hälsa, stärka familjebanden, skapa social delaktighet och tryggare bostadsområden. En Frisk Generation samverkar med lokala föreningslivet.
Läs mer om oss på www.enfriskgeneration.se
Vad: Hälsokoordinator
Var: Upplands Väsby
När: Deltid ca 40 % dagar, kvällar (tisdagar och onsdagar) samt varannan lördag
Start: Omgående
Som hälsokoordinator ansvarar du för att genomföra projektet tillsammans med gruppledare. I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra aktiviteter, rekrytera deltagare, arbetsleda gruppledare, hålla kontakt med deltagande barn och föräldrar samt skapa lokal samverkan.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn, att leda grupper eller annan erfarenhet och kompetens som du tror passar.
Vi tror att du är Initiativrik, drivande och bra på att organisera. Att du är positiv, engagerande, ser varje individs behov och möjligheter samt är bra på att kommunicera och på att skapa kontakt med människor med olika bakgrund. Om du talar fler språk än svenska är det en fördel.
Av oss får du utbildning i En Frisk Generations metod och löpande kunskap och inspiration kring fysisk aktivitet, psykisk hälsa och mat. Du får vara en del av En Frisk Generations team med kollegor på flera orter runt om i Stockholm.
Frågor om tjänsten besvaras av programansvarige Liselott Karlsson på 0730-78 44 35.
Skicka din ansökan till liselott@enfriskgeneration.se
men vänta inte - vi intervjuar löpande.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan! Vi eftersträvar jämställdhet, jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats. Därför vill vi gärna ha sökanden med många olika erfarenheter och bakgrunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: liselott@enfriskgeneration.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HKO Upplands Väsby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Föreningen En Frisk Generation
194 39 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
En Frisk Generation Jobbnummer
9547850