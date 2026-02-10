Hälso- och sjukvårdskurator Psykosavdelningen MSE
Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset EskilstunaPubliceringsdatum2026-02-10Om företaget
Psykosavdelningen är en akutpsykiatrisk avdelning med 13 vårdplatser, som främst är riktad för vård av personer som lider av psykos. Vården är utformad utifrån ett helhetsperspektiv där personens individuella behov och globala livssituation beaktas. På avdelningen bedrivs farmakologisk behandling, ECT (elektrokonvulsiv terapi), vårdande samtal och omvårdnad utifrån personcentrerad vård.
Vi är ca. 27 personer som arbetar på avdelningen bestående av sjuksköterskor, skötare och läkare. Du kommer att samarbeta med vårdlagen och läkaren, samt öppenvården, där målsättningen är att ge varje unik person god omvårdnad. På Psykosavdelningen strävar vi hela tiden efter att bedriva, samt utveckla personcentrerad vård, vilket vi tänker att du vill vara en del av.Arbetsuppgifter
Utifrån personcentrerad vård, ska du tillsammans med patienten och i samråd med kollegor och ev. patientens anhöriga och förvaltare/god man samarbeta kring personens/patientens socioekonomiska och psykosociala behov, utifrån ett helhetsperspektiv. Här ingår också anhörigstöd och samtal med patienten, samt efterhöra om barn och husdjur. Du ska även kunna vara med i olika möten, som t ex SIP, rond, nätverks- och planeringsmöten samt APT och planeringsdagar. Vidare har du en samordnade funktion där samverkan ingår med Psykiatrisk öppenvård, Försäkringskassan, Överförmyndarkontoret, Folkbokföringen och Karsuddens Rättspsykiatri samt olika instanser i Kommunen som t ex Biståndskontoret, Försörjningsstöd och Socialtjänsten. I arbetet ingår även aktiviteter med patienten utanför avdelningen som t. ex. besök till myndighet, försäkringskassa eller bank. Du ska vara behjälplig patienten att ansöka om olika typer av bidrag, sjukersättning, god man/förvaltare och skuldsanering. Men även hjälpa patienten med att fylla i blanketter, ringa till myndigheter, ansöka om nya ID-handlingar, samt ta reda på om det finns ett befintligt boende och hjälpa till med adressändring. I arbetsuppdraget ingår det även att ta reda på om det behövs ett sysselsättningsbeslut och att se efter om det behövs ett läkarintyg till arbetsgivare.
Din kompetens
För tjänsten krävs att du förutom din professionskunskap kan arbeta både självständigt och i team. Du ska kunna ta egna initiativ, vara flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du ska vara utbildad hälso- och sjukvårdskurator gärna med tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatri. Erfarenhet, goda referenser, äkta engagemang, vilja att utveckla vården och god kommunikativ förmåga är meriterande. Stor vikt läggs på personliga egenskaper. Körkort B är fördelaktigt.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef, psykosavdelningen, Anita Bonet, 076-496 42 89.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Psykosavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-08.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
