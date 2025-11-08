Hallvärd till Huddinge
2025-11-08
Hallvärd sökes till våran kund i Huddinge- Få nya möjligheter genom oss!
Är du en social och serviceinriktad person som trivs i mötet med människor? Har du lätt för att skapa relationer och vill arbeta i en roll där du får vara navet mellan kund och verkstad? Då kan tjänsten som hallvärd vara perfekt för dig!Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Som hallvärd spelar du en nyckelroll i att skapa ett positivt första intryck för både nya och återkommande kunder. Du är ansiktet utåt för anläggningen och den första personen kunderna möter - därför är din känsla för service, professionalism och bemötande av största vikt.
• Rollen är varierad och passar dig som gillar att ha flera bollar i luften. Utöver kundmottagning kommer du även att:
• Stötta andra avdelningar i deras dagliga arbete
• Ta första steget i försäljningsdialoger med kunder
• Hjälpa till att hålla ordning i bilhallen och skapa en välkomnande miljö
Vi söker dig som
• Trivs i en kundnära roll och är naturligt serviceinriktad
• Har lätt för att ta till dig ny information och snabbt sätta dig in i nya system
• Har god datorvana
• Har ett intresse för bilar och en grundläggande teknisk förståelse för personbilar
• Är ansvarstagande, strukturerad och gillar att samarbeta
Tidigare erfarenhet från fordonsbranschen, butik, reception eller kundtjänst är meriterande - men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid rätt personlighet och attityd.
Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Ersättning
