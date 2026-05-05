Hallvärd Porsche Center Borås
Hedin Performance Cars AB / Butikssäljarjobb / Borås Visa alla butikssäljarjobb i Borås
2026-05-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedin Performance Cars AB i Borås
, Mölndal
, Göteborg
, Jönköping
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa?
Hedin Performance Cars AB är en del av Hedin Automotive-koncernen och vi har idag etablerade anläggningar i Halmstad, Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Umeå och Luleå. Med fokus på att leverera helhetslösningar för Porsche arbetar Hedin Performance Cars ständigt för att få Sveriges nöjdaste Porscheägare. Oavsett vilken Porsche du äger eller planerar att köpa, vill vi att du ska uppleva mycket körglädje, och det är vi här för att hjälpa till med. Vi är specialiserade på Porsche, och kommer guida dig rätt. Läs mer på vår karriärssida career.hedinperformancecars.se
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Hallvärd på vår anläggning i Borås. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Hallvärd ansvarar du för bilhallen och dess utställning. I arbetet ingår dagliga kontakt med kunderna och att alltid leverera bästa möjliga service. Rollen innefattar att avlasta bilförsäljarna med provkörning, produktpresentationer samt kundhantering. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter som exempelvis kontaktuppföljning efter billeverans och praktiska uppgifter som exempelvis tvätta demobilar vid behov. Nyckelkompetenser/förmågor:
Erfarenhet av serviceinriktat arbete
Goda kunskaper i Svenska och Engelska, i tal och skrift
Förmåga att bearbeta och vårda kundrelationer
Lättlärd och bra på att skapa effektivt samarbete med dina kollegor
Positiv och är bra på att ta egna initiativ
Du drivs av ett högt arbetstempo
Varför jobba med oss? Hos oss får du tryggheten i att vara en del av ett stort och expansivt företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av våra värderingar trygghet, trovärdighet och tillgänglighet. Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottssemester, extra föräldralön och ett friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Som en bonus får du även jobba med ett av bilvärldens starkaste varumärken - Porsche!
Hedin Performance Cars AB är en del av Hedin Automotive-koncernen och vi har idag etablerade anläggningar i Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Halmstad, Ume och Luleå. Med fokus på att leverera helhetslösningar för Porsche arbetar Hedin Performance Cars ständigt för att få Sveriges nöjdaste Porscheägare. Oavsett vilken Porsche du äger eller planerar att köpa, vill vi att du ska uppleva mycket körglädje, och det är vi här för att hjälpa till med. Vi är specialiserade på Porsche, och kommer guida dig rätt. Läs mer på vår karriärssida career.hedinperformancecars.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6928942-1981254". Arbetsgivare Hedin Performance Cars AB
(org.nr 556604-9234), https://career.hedinperformancecars.se
Ödegärdsgatan 2A (visa karta
)
504 64 BORÅS Arbetsplats
Hedin Performance Cars Jobbnummer
9891639