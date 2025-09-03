Hällestadgården söker undersköterskor
2025-09-03
Vill du jobba med oss?
Finspångs kommun söker undersköterskor med för närvarande placering på Hällestadgården.
Hällestadgården ligger i Hällestad cirka 15 km från Finspångs centrum. Hällestadgården är ett särskilt boende för äldre en enhet som har demens inriktning. Hällestadgården är delvis nybyggt och nyrenoverat och vi har en mycket fin utemiljö. Vi erbjuder dagliga aktiviteter för de boende samt regelbundna kvällsaktivitet. Antalet lägenheter på Hällestadgården är totalt 51.
Vem är du?
Du är utbildad undersköterska med kunskap inom demensvård. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande är meriterande. Arbetet kräver att du är ansvarsfull och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du är en empatisk person som har en positiv attityd till ditt arbete och som person är du en positivt bidragande länk till en god arbetsmiljö och ett gott samarbete.
Du har positiv inställning till arbetet och är inte främmande för varken nya uppgifter eller verksamhetsförändringar. Du samarbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har en förmåga att ta egna initiativ och uppnår resultat som motsvarar verksamhetens mål.
Vi söker dig som är kontrollerad i stressade situationer där du kan behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Som person är du lugn och trygg i din arbetsroll, du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du ska vara engagerad och initiativtagande, ha ett professionellt bemötande.
Du dokumenterar i Life Care och medverkar till att skapa genomförandeplaner tillsammans med den boende och närstående.
Arbetet utförs efter ett fast schema med helgtjänstgöring samt arbetsplatsträffar. Arbetet kan även innebära arbete på annan enhet.
För uppdraget som undersköterska är datorvana önskvärt och du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav, då det är svårt med kollektivtrafiken.
Dina framtida arbetsuppgifter
Ditt kommande jobb hos oss är viktigt och kommer att påverka hur andra människor upplever sin vardag. Vårt mål är att de som bor på Hällestadgården ska ha en meningsfull dag efter deras individuella behov och önskemål. Vi strävar efter att det ska finnas något att se fram emot och skapar och genomför därför aktiviteter tillsammans med de boende. Utevistelser är en mycket viktig aktivitet. Därför ser vi gärna sökande som tycker om att anordna aktiviteter både inom- och utomhus och som kommer med nya idéer för att utveckla vår verksamhet och för att berika brukarnas vardag.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, städning, hantering av tvätt, delegerade medicinska uppgifter mm.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Tjänsterna är tillsvidareanställningar med tillträde efter överenskommelse.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/521". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård & omsorg, Hällestadgården, Hällestadgården Vårdboende Kontakt
Gunnel Olah 012285854 Jobbnummer
9489591