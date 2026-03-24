Hållbarhetskoordinator
2026-03-24
Din roll
I rollen som hållbarhetskoordinator är du en central del i vårt systematiska hållbarhetsarbete. Du arbetar med strategiska frågeställningar och operativt genomförande, med ett särskilt fokus på social hållbarhet. Rollen innebär många kontaktytor, där du samverkar med kollegor i Sverige, vår internationella organisation och externa samarbetspartners.
Dina arbetsuppgifter innebär bl.a.:
* Förvalta och utveckla våra samarbeten med sociala partners.
* Planera och leda projekt inom hållbarhet från start till mål.
* Driva och paketera kommunikationsinsatser kopplat till vårt sociala arbete.
* Hantera inkommande förfrågningar samt bidra i det avdelningsövergripande arbetet för att stärka vår hållbarhetsprofil.
Rollen ingår som en del av företagets corporate affairs-avdelning och du rapporterar närmast till teamchef CSR/hållbarhet. Publiceringsdatum2026-03-24Profil
Vi söker dig med en akademisk examen med hållbarhetsinriktning, och 1-2 års erfarenhet av hållbarhetsarbete - gärna med inriktning på social hållbarhet. Du trivs i rollen som projektledare och du har vana av att driva aktiviteter från planering till genomförande.
Vidare ser vi att:
* Du är en strukturerad person som drivs av att planera och ligga steget före, men som med enkelhet växlar om och prioriterar om när förutsättningarna förändras.
* Du är trygg i sociala sammanhang och har en god samarbetsförmåga, där du bidrar till teamet genom lyhördhet och ett prestigelöst förhållningssätt.
* Du har en god kommunikativ förmåga och tvekar inte att sträcka ut en hand till andra för att gemensamt reda ut mer komplexa frågor.
* Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som i skrift. Kunskaper i tyska är meriterande.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
* Gå in via länken "ansök"
* Fyll i formuläret
* Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 10 april 2026.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och med start så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Lidl
Vi är ett svenskt bolag i en stor, internationell familj. Vi är fler än 5 000 medarbetare över hela landet, ändå försvinner du aldrig i mängden. Istället är du med och gör vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att god och hållbar mat, av hög kvalitet, inte ska behöva kosta skjortan, utmanar vi den svenska livsmedelsbranschen. Och vi gör det framgångsrikt, vi växer mer än dubbelt så snabbt som resten av branschen. Ta chansen att arbeta för en arbetsgivare som är certifierad som Top Employer och dessutom utsedd till Karriärföretag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "669618-44058835".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB
Lidl Huvudkontor/FTK
