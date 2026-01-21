Hållbarhetskonsult inom kemi
2026-01-21
Goodpoint är en strategisk hållbarhetsbyrå. Vi erbjuder företag och organisationer, oavsett bransch, rådgivning och stöd för hållbar affärsutveckling. Vi arbetar genom alla steg - från kartläggning och analys till strategi, planering, rapportering och kommunikation.
Våra expertområden omfattar ESG & hållbarhetsrapportering, Klimat & biologisk mångfald, Affärsetik & mänskliga rättigheter, Kemikalier & livscykelanalys, samt Ledningssystem & kvalitetssäkring.
Vi söker nu en hållbarhetskonsult till vårt expertområde Kemikalier & livscykelanalys, till vårt kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Tjänsten är 100%, med fast anställning och med kollektivavtal. Tjänsten passar dig som har minst 5 års kvalificerad arbetslivserfarenhet.
Ansvarsområden
• Bedöma risker kopplade till produkter och kemikalier med fokus på både hälso- och miljöpåverkan.
Utarbeta kemikaliestrategier
Genomföra kemikaliekartläggningar
Hålla i utbildningar och leda workshops
Granskning, utvärdering och kravställning av innehåll i kemiska produkter och varor utifrån ett miljö-, hälso- och livscykelperspektiv.
Säkerställa lagefterlevnad inom miljö- och kemirelaterade områden
Projektledning och kundansvar

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för hållbarhet och trivs med att driva och leda projekt. Du har ett strukturerat arbetssätt, är kommunikativ och trivs med att samarbeta.
Relevant akademisk utbildning inom kemi och miljö
Erfarenhet av arbete med kemikaliestrategier, kemikaliekartläggningar och utvärdering av kemikalier
Praktisk erfarenhet från arbete med nationell och europeisk kemikalielagstiftning
Meriterande med kunskap in något av följande områden: toxikologi, plast, avfall och/eller LCA/EPD.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Hos oss får du arbeta med trevliga och engagerade kollegor i utvecklande och viktiga uppdrag. Tillsammans hjälper vi företag och organisationer att navigera risker, minska negativ påverkan och upptäcka nya möjligheter för värdeskapande genom hållbarhet.
Sedan 1981 är Goodpoint en av Sveriges ledande konsultbyråer inom hållbarhet. Vi är idag cirka 35 kollegor med kontor i Stockholm, Lund och Göteborg. Varje år arbetar vi med över 150 uppdragsgivare, fördelat jämnt mellan offentliga aktörer och privata företag. Vi arbetar enligt FN Global Compacts tio principer för hållbar utveckling och är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015. Goodpoint ingår i Knightec Group.
På Goodpoint värdesätter vi mångfald och en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och uppskattade utifrån sin bakgrund, sina förmågor och erfarenheter, och sitt perspektiv.
En spännande resa med Knightec Group
Goodpoint är en del av Knightec Group som bildades 2024 genom samgåendet mellan Semcon och Knightec. Tillsammans är vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling. Med tvärfunktionell kompetens och en helhetssyn på affär och teknik hjälper vi våra kunder från idé till färdig lösning. Som medarbetare får du stora möjligheter att utvecklas och arbeta i meningsfulla uppdrag i teknikens framkant.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Frida Hök på frida.hok@goodpoint.se
eller 072 077 15 23.
Sista svarsdatum 15e februari.
