Hållbarhetscontroller till Pinerock Group
People of Interim & Finance Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-09-11
Brinner du för hållbarhet och vill arbeta i en roll där analys, rapportering och utveckling går hand i hand? Som Hållbarhetscontroller på Pinerock Group får du vara med och driva viktiga frågor som bidrar till både affärsnytta och långsiktig hållbarhet.
Om möjligheten
Pinerock befinner sig i en spännande utvecklingsfas och vi söker nu en hållbarhetscontroller. I rollen kommer du att ha en central funktion i arbetet med hållbarhetsrapportering och analys, och bidra till att säkerställa att koncernen uppfyller krav från lagstiftning och rapporteringsramverk. Rollen ger dig möjlighet att kombinera analys och struktur med nära samarbete med både Finans och HR-funktionerna. Som Hållbarhetscontroller blir du en nyckelperson i att säkerställa att Pinerock uppfyller gällande krav inom hållbarhetslagstiftning och rapporteringsramverk. Rollen är placerad under Group CFO och innebär både ett operativt och stödjande ansvar. Du kommer bl.a. att:
Driva och samordna koncerns hållbarhetsrapportering (exempelvis enligt CSRD/ESRS).
Stötta verksamheten i att ta fram, beräkna och analysera underlag när resurser eller kompetens saknas.
Utveckla och förbättra rapporteringssystem, mallar och arbetssätt utifrån gällande krav.
Bidra till HR-relaterade analyser och KPI:er, samt samverka i utvecklingen av HR- och hållbarhetsarbete.
Höja kompetensen inom organisationen kring hållbarhet och fungera som stöd i projekt.
Integrering av nya bolag in i koncernen inom hållbarhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning, eller motsvarande, gärna med inriktning på hållbarhet och ekonomi. Du har minst fem års arbetserfarenhet, gärna från en liknande roll, exempelvis som controller, inom redovisning eller från konsult-/revisionsbyrå, och trivs i arbetet med att kombinera hållbarhet, siffror och rapporteringsprocesser. Vidare har du vana av att samla in, analysera och konsolidera både hållbarhetsdata och finansiell information, och gärna erfarenhet av intern kontroll. Vi ser även att du har erfarenhet av att arbeta med icke-finansiella data och rapporteringssystem (GRI, CSRD/ESRS, ISO).
Som person är du strukturerad, självgående och kommunikativ. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än begränsningar. Du tar ansvar för ditt arbete, driver det framåt på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt och motiveras av utveckling. Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor inom organisationen är din samarbetsfö Ersättning
