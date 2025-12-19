Hållbarhetscontroller med fokus på ESG (Vikariat), Solna
Vill du vara med och driva PostNords hållbarhetsarbete framåt? Är du nyfiken på hur data och analys kan påverka framtiden hållbarhetsstrategier? Vi söker just nu en Hållbarhetscontroller inom ESG för ett vikariat från januari 2026 till januari 2027 på vårt huvudkontor i Solna. Här får du en nyckelroll i att utveckla och kvalitetssäkra data som ligger till grund för PostNords hållbarhetsrapportering. Rollen innbär ett tätt samarbete med Group Sustainability och Group Accounting för att säkerställa hög kvalitet i hållbarhetsrapporteringen. Tillsammans utvecklar vi lösningar som stärker PostNords hållbarhetsarbete och skapar långsiktigt värde.
Bli en del av vårt team
Du blir en del av ett engagerat team på tre personer inom Shared Service Finance. Vi arbetar nära Group Sustainability och Group Accounting för att leverera hållbarhetsrapportering i samband med kvartals- och årsredovisningar, samt prognoser. Utöver detta ansvarar vi även för kundspecifik hållbarhetsrapportering och utvecklar processer och analysmodeller som stärker PostNords ESG-arbete. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa data, bidra till utvecklingsprojekt och skapar lösningar som gör verklig skillnad i en organisation som satsar på hållbarhet.
Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Ansvara för hållbarhetsdata och information för PostNords legala enheter i samband med kvartals- och årsredovisningar, inklusive prognoser.
- Förbereda kundspecifik hållbarhetsrapportering.
- Hantera ad hoc-frågor om hållbarhet från kunder.
- Sammanställa och leverera hållbarhetsdata till externa intressenter, exempelvis Regeringskansliet, IPC och EcoVadis.
- Tillhandahålla överenskomna hållbarhetsdata till interna intressenter.
- Utveckla processer, nyckeltal och analysmodeller för att mäta och följa upp hållbarhetsarbetet.
- Mäta och följa upp hållbarhetsdata för att säkerställa att PostNord når sina hållbarhetsmål.
- Delta i utvecklingsprojekt inom datafångst, inklusive implementering och vidareutveckling av systemstöd.
- Följa upp och utveckla interna kontroller på hållbarhetsdata.
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk bakgrund, gärna inom ekonomi, teknik eller miljö.
- Erfarenhet av att analysera, följa upp och rapportera hållbarhetsdata.
- Goda kunskaper i Excel, Business Intelligence och gärna Power BI.
- Vana att arbeta i olika system och med stora datamängder.
- Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som drivs av kvalitet och har höga ambitioner. Du ser helheten utan att tappa detaljerna och har ett skarpt siffersinne som gör dig trygg i att hantera stora datamängder. Du arbetar strukturerat och effektivt, men är också kreativ och proaktiv - du ser möjligheter, kommer med idéer och vågar utmana gamla arbetssätt.
Samarbete är en självklarhet för dig, och du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs i en organisation som är i förändring och vill själv bidra till utvecklingen. Dessutom har du en pedagogisk förmåga och uppskattar en arbetsmiljö där hjälpsamhet och laganda är i fokus.
Du ska må bra
Vi är ett modernt kundorienterat företag som tänker lika mycket på våra anställda som på våra kunder. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i en internationell miljö med ständigt nya utmaningar och snabba beslut. Förutom schyssta anställningsvillkor enligt kollektivavtal erbjuds du:
- Flexibel hybrid arbetsplats. Se filmen om vårt kontor.
- Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
- Goda försäkrings- och tjänstepensionsvillkor
- Friskvårdsbidrag samt möjlighet att träna på Arkens gym och simhall
- Personalförmåner genom PostNord Plus - vår personalstiftels
Vi gör vardagen enklare
PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Vi strävar efter att göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden.
En gemensam kultur med tydligt ledarskap är en förutsättning för att PostNord ska lyckas med visionen att göra vardagen enklare och mer hållbar för alla som bor och arbetar i Norden. Våra ledarskapskriterier är basen för en gemensam kultur. Vi är ansvarstagande, modiga och engagerade, och leder effektivt förändring oavsett om vi leder oss själva eller andra. Vi uppmuntrar lagarbete, uppriktighet och positiva relationer på arbetsplatsen. Vi bygger vidare på våra framgångar och lär oss av både kollegor och misstag. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten. Besök oss på www.postnord.com
Ansök
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. Om du har frågor eller funderingar, vänligen maila ansvarig rekryterare emina.delkic@postnord.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Här kan du läsa mer om våra fackliga kontakter
