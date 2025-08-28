Häglinge förskola och fritids söker vikarier!

Häglinge Förskolas Ekonomiska Fören / Barnskötarjobb / Hässleholm
2025-08-28


Vi på Häglinge förskola och fritids söker nu engagerade vikarier/pedagoger!
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har erfarenhet av att arbeta på förskola/fritidshem.
Du behöver ha tillgång till egen bil och ha körkort.
Här arbetar du nära barn, föräldrar och pedagoger i en fantastisk miljö med stora ytor inne och en stor lekplats. Vi har också en egen äng att hitta på äventyr på.
Förskolan och fritidshemmet drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal sitter i styrelsen.
Du hittar oss ca 20 minuters bilväg från Höör, Hörby och Hässleholm
Annonsen gäller behov/timanställning!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: haglingeforskolafritids@hotmail.com

Arbetsgivare
Häglinge Förskolas Ekonomiska Fören, https://www.facebook.com/haglingeforskola
Häglinge 2132 (visa karta)
280 10  SÖSDALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Häglinge Förskolas Ek Fören

Kontakt
Rektor
Alexandra Eckberg Jönsson
haglingeforskolafritids@hotmail.com
045163044

Jobbnummer
9481421

