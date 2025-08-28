Häglinge förskola och fritids söker vikarier!

Vi på Häglinge förskola och fritids söker nu engagerade vikarier/pedagoger! Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har erfarenhet av att arbeta på förskola/fritidshem. Du behöver ha tillgång till egen bil och ha körkort. Här arbetar du nära barn, föräldrar och pedagoger i en fantastisk miljö med stora ytor inne och en stor lekplats. Vi har också en egen äng att hitta på äventyr på. Förskolan och fritidshemmet drivs som en ekonomisk förening där föräldrar och personal sitter i styrelsen. Du hittar oss ca 20 minuters bilväg från Höör, Hörby och Hässleholm Annonsen gäller behov/timanställning!