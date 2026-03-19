Haffa I Sundbybergs Stad Söker Assistenter
Om rollen
Som medarbetare i HAFFA ger du biståndsbeviljade omsorgsinsatser till personer i deras hem. Arbetet är omväxlande och innebär att du stödjer omsorgstagare med allt från personlig omvårdnad, stöd vid dagliga rutiner och social samvaro, till praktiska serviceuppgifter som städning, tvätt och enklare matlagning.
Ditt fokus ligger på att skapa en trygg och individanpassad vardag, där du både ger praktiskt stöd och uppmuntrar omsorgstagaren till aktivitet och delaktighet - utifrån personens behov och önskemål. Du möter människor i olika åldrar och livssituationer och anpassar ditt arbetssätt därefter.
Vi söker dig som:
• Vill arbeta extra, till exempel vid sidan av studier eller som pensionär
• Har ett genuint engagemang för omsorgsarbete och att hjälpa andra
• Är ansvarsfull, flexibel och har god samarbetsförmåga
• Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är trygg i olika möten
• Är kreativ, pedagogisk och serviceinriktad
• Talar och skriver svenska obehindrat
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är social, initiativrik och trygg i rollen. Erfarenhet av omsorgsarbete är meriterande men inget krav.
Övrig information
• Vid anställning krävs utdrag ur belastningsregistret (beställs själv från polisen)
• Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
• Intervjuer sker löpande före sista ansökningsdag den 26 april 2026
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Karin Ankarudd karin.ankarudd@sundbyberg.se 08-706 8552 Jobbnummer
9807501